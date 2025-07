Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tärkeä verotus- ja menolakiesitys, joka tunnetaan nimellä “One Big Beautiful Bill”, eli “yksi suuri, kaunis laki” oli torstaina vaarassa kaatua, kun republikaanijohtajat kamppailivat omissa riveissään kasvavan kapinan hillitsemiseksi.

Edustajainhuone ei ollut vielä antanut lopullista hyväksyntää senaatin hyväksymälle lakiehdotukselle, joka sisältää laajoja veronalennuksia, massiivisia lisäyksiä puolustusmenoihin ja ennennäkemättömiä leikkauksia sosiaaliturvaohjelmiin.

Tämä lainsäädäntö, joka sisältää monia Trumpin keskeisiä kampanjalupauksia, kohtaa nyt kasvavaa vastustusta sekä talouskonservatiivien että maltillisten republikaanien taholta.

Puhemies Mike Johnson piti vielä keskiyöllä kriittistä menettelyäänestystä avoinna — viimeistä vaihetta ennen lakiehdotuksen lopullista hyväksyntää — yli kaksi tuntia sen jälkeen, kun äänestys oli alun perin aloitettu. Kulisseissa puolueen johtajat kävivät kiivaita neuvotteluja republikaanien vastustajien kanssa.

“Pääsemme maaliin tänä iltana. Teemme töitä sen eteen ja olemme erittäin, erittäin positiivisia edistymisestämme”, Johnson kertoi toimittajille Politicon mukaan.

Korkeat panokset, syvät jakolinjat

Alun perin toukokuussa edustajainhuoneessa hyväksytty 887-sivuinen lakiehdotus palasi takaisin alahuoneeseen tiistaina, kun se oli juuri ja juuri läpäissyt senaatin yhdellä äänellä.

Senaatissa tehdyt muutokset työnsivät lakiehdotusta vielä enemmän oikealle, mikä syvensi jakolinjoja edustajainhuoneen republikaanien keskuudessa.

Paketti sitoo 4,5 biljoonaa dollaria Trumpin veronalennusten jatkamiseen, rahoittaa laajamittaista maahanmuuton vastaista kampanjaa ja lisää puolustusmenoja, samalla kun se kasvattaa kansallista velkaa arviolta 3,4 biljoonalla dollarilla seuraavan vuosikymmenen aikana.

Kulujen kattamiseksi lakiehdotus sisältää analyytikoiden mukaan historian suurimmat Medicaid-leikkaukset, mikä on herättänyt varoituksia siitä, että jopa 17 miljoonaa amerikkalaista voi menettää sairasvakuutuksensa.

Maltilliset republikaanit, erityisesti ne, joita odottaa tiukka taistelu tullakseen uudelleenvalituksi, pelkäävät poliittisia seurauksia terveydenhuollon ja sosiaaliturvaohjelmien leikkauksista. Samaan aikaan talouskonservatiivit väittävät, että luvatut säästöt jäävät sadoilla miljardeilla vajaiksi, huolimatta suurista sosiaalileikkauksista.

Edustajainhuoneen säännöt edellyttävät useita alustavia äänestyksiä ennen lopullista hyväksyntää. Varoitusmerkkejä oli nähtävissä, kun rutiininomainen menettelyäänestys, joka yleensä kestää minuutteja, venyi yli seitsemän tunnin mittaiseksi, rikkoen edustajainhuoneen historian ennätykset.

Trump painostaa, demokraatit valmiina vuoteen 2026

Trump, joka haluaa saavuttaa voiton lain suhteen ennen asettamaansa heinäkuun 4. päivän määräaikaa, otti ohjat omiin käsiinsä. Hän kutsui epäröivät republikaanit suljettuun tapaamiseen Valkoiseen taloon ja julkaisi myöhäisillan viestin Truth Social -alustallaan.

“Mitä republikaanit odottavat?” hän kirjoitti. “Mitä yritätte todistaa??? MAGA EI OLE TYYTYVÄINEN, JA SE MAKSAA TEILLE ÄÄNIÄ!!!”

Kun republikaanit kamppailevat sisäisten erimielisyyksien kanssa, demokraatit ovat yhtenäisiä vastustuksessaan.

Edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffries kutsui lakiehdotusta “inhottavaksi häväistykseksi” ja syytti republikaaneja historiallisen varallisuuden uudelleenjaon järjestämisestä köyhiltä rikkaille.

Edustajainhuoneen republikaanien roikkuessa ohuen langan varassa, lakiehdotuksen kohtalo on yhä epävarma. Mutta yksi asia on selvä: Trumpin “One Big Beautiful Bill” on muuttunut yhdeksi suureksi poliittiseksi kiistakapulaksi syvästi jakautuneessa puolueessa.