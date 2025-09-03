MAAILMA
Stubb ei ole "kovin optimistinen" Ukrainan tulitauon tai rauhan suhteen
Stubb sanoi Euroopan kohtaavan pitkittyviä turvallisuushaasteita, eikä Ukrainan rauha näytä olevan saavutettavissa niin kauan, kun Putin jatkaa "kaikkien kärsivällisyyden testaamista".
Presidentti Stubb kävi hiljattain puhelinkeskustelun Intian Narendra Modin kanssa Ukrainan tilanteesta. / Reuters
3. syyskuuta 2025

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi tiistaina, ettei hän ole “kovin optimistinen” Ukrainan tulitauon tai rauhan suhteen niin kauan, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin jatkaa “kaikkien kärsivällisyyden testaamista”.

Stubb kommentoi Ukrainan rauhanprosessia Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Liettuan presidentin Gitanas Nausedan kanssa.

Stubb arvioi myös Euroopan turvallisuustilanteen pysyvän haastavana ja epävarmana vielä pitkään.

Presidentillä oli erityinen viesti Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille: ”Jos emme tee enemmän yhteistyötä ulkopolitiikassa globaalin etelän kuten Intian kanssa, silloin häviämme tämän pelin.”

Kommentillaan Stubb viittasi erityisesti Shanghain yhteistyöryhmän kokoukseen, jossa olivat läsnä niin Intian pääministeri Narendra Modi kuin Putinkin.

Johtajat nähtiin kokouksessa kävelemässä käsi kädessä, mikä on intialisessa kulttuurissa ystävyyden merkki.

Stubbin mukaan Shanghain kokouksessa yritettiin heikentää lännen yhtenäisyyttä.

Asiantuntijoiden mukaan Trumpin tullit Intiaa vastaan ovat saaneet Aasian jätin lähentymään Venäjän kanssa. Trump asetti elokuun lopulla lisätulleja intialaisille tuotteille vastareaktiona siitä, että Intia jatkaa edelleen venäläisen öljyn ostamista ja tukee näin Moskovan sotaa Ukrainassa.

Stubb kävi hiljattain puhelinkeskustelun Intian Modin kanssa Ukrainan sodasa. Molemmat johtajat kuvailivat keskustelua “hyväksi”.

