Suomi on nähnyt vuoteen 2019 verrattuna EU:n kolmanneksi suurimman kasvun kansainvälisten matkailijoiden määrässä tämän vuoden ensimmäisinä kolmena kuukautena, kertoo YK:n maailman turismibarometri.
Myös samaan ajanjaksoon edellisvuonna verrattuna ulkomaalaisten turistien määrä Suomessa nousi noin 15 prosenttia, mikä oli neljänneksi suurin kasvu EU-maissa.
Luxemburg, Malta, Ruotsi ja Belgia sen sijaan näkivät määrien vähentymistä vuoteen 2019 verrattuna.
Ukrainan sodan alettua ja Venäjän vastaisen rajan mentyä kiinni Suomi on menettänyt venäläiset matkailijat, mikä on vaikuttanut turistien määrään. Myös aasialaisten turistien määrä on vähentynyt.
Nyt suurin osa turisteista on Saksasta, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista, raportoi Yle.
Suuri osa turisteista suuntaa talvikuukausina Lappiin.