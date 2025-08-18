MAAILMA
Suomi koki EU:n kolmanneksi suurimman kasvun turistien määrässä
Kun tämän vuoden kansainvälisten matkailijoiden määriä verrattiin vuoteen 2019, Suomessa nähtiin jopa 16,7 prosentin kasvu.
Matkustajia Helsinki-Vantaan lentokentällä. / Reuters
18. elokuuta 2025

Suomi on nähnyt vuoteen 2019 verrattuna EU:n kolmanneksi suurimman kasvun kansainvälisten matkailijoiden määrässä tämän vuoden ensimmäisinä kolmena kuukautena, kertoo YK:n maailman turismibarometri.

Myös samaan ajanjaksoon edellisvuonna verrattuna ulkomaalaisten turistien määrä Suomessa nousi noin 15 prosenttia, mikä oli neljänneksi suurin kasvu EU-maissa.

Luxemburg, Malta, Ruotsi ja Belgia sen sijaan näkivät määrien vähentymistä vuoteen 2019 verrattuna.

Suositeltu

Ukrainan sodan alettua ja Venäjän vastaisen rajan mentyä kiinni Suomi on menettänyt venäläiset matkailijat, mikä on vaikuttanut turistien määrään. Myös aasialaisten turistien määrä on vähentynyt.

Nyt suurin osa turisteista on Saksasta, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista, raportoi Yle.

Suuri osa turisteista suuntaa talvikuukausina Lappiin.

