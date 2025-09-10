MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Puolan presidentti vieraili Suomessa vain hetki ennen Venäjän ilmatilaloukkauksia
"Putin on valmis hyökkäämään muuallekin kuin Ukrainaan", Karol Nawrocki sanoi vierailullaan Helsingissä.
Puolan presidentti vieraili Suomessa vain hetki ennen Venäjän ilmatilaloukkauksia
Puolan presidentti Karol Nawrocki vieraili tiistaina Suomessa tapaamassa tasavallan presidentti Alexander Stubbia. / Matti Pore / Suomen tasavallan presidentin kanslia
10. syyskuuta 2025

Puolan presidentti Karol Nawrocki teki eilen tiistaina työvierailun Helsinkiin, vain tunteja ennen kuin venäläiset droonit loukkasivat Puolan ilmatilaa.

Nawrockia isännöi Helsingissä tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentit keskustelivat turvallisuuspolitiikasta ja Venäjän sodasta Ukrainassa.

“Putin on valmis hyökkäämään muuallekin kuin Ukrainaan”, Nawrocki sanoi lehdistötilaisuuden aluksi.

Puolan presidentti oli viime viikolla vierailulla Washingtonissa tapaamassa Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Nawrocki sanoi, että hänellä ja Trumpilla on yhtenevät näkemykset Venäjän presidentti Vladimir Putinista.

“Trump näkee, miten suuren uhan Putin aiheuttaa. Me emme luota Putiniin.”

Kummallakin Stubbilla ja Nawrockilla on tunnetusti hyvät suhteet Trumpiin.

Puolan ja Suomen presidentit keskustelivat myös maiden välisistä suhteista. Nawrocki kutsui Suomea Puolan liittolaiseksi, ja sanoi maansa voivan luottaa Suomeen.

