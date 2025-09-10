Puolan presidentti Karol Nawrocki teki eilen tiistaina työvierailun Helsinkiin, vain tunteja ennen kuin venäläiset droonit loukkasivat Puolan ilmatilaa.
Nawrockia isännöi Helsingissä tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentit keskustelivat turvallisuuspolitiikasta ja Venäjän sodasta Ukrainassa.
“Putin on valmis hyökkäämään muuallekin kuin Ukrainaan”, Nawrocki sanoi lehdistötilaisuuden aluksi.
Puolan presidentti oli viime viikolla vierailulla Washingtonissa tapaamassa Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Nawrocki sanoi, että hänellä ja Trumpilla on yhtenevät näkemykset Venäjän presidentti Vladimir Putinista.
“Trump näkee, miten suuren uhan Putin aiheuttaa. Me emme luota Putiniin.”
Kummallakin Stubbilla ja Nawrockilla on tunnetusti hyvät suhteet Trumpiin.
Puolan ja Suomen presidentit keskustelivat myös maiden välisistä suhteista. Nawrocki kutsui Suomea Puolan liittolaiseksi, ja sanoi maansa voivan luottaa Suomeen.