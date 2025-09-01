Ainakin 610 ihmistä on kuollut ja 1 300 loukkaantunut maanjäristyksessä, joka iski Itä-Afganistaniin sunnuntai-iltana, Afganistanin sisäministeriö kertoi.

Kabulin terveysviranomaiset kuitenkin ilmoittivat, että he vahvistavat vielä virallisia uhrilukuja, sillä he pyrkivät tavoittamaan syrjäisiä alueita.

Aiemmin maan valtion omistama yleisradioyhtiö, Radio Television Afghanistan (RTA), raportoi, että ainakin 500 ihmistä on kuollut ja 1 000 loukkaantunut 6,0 magnitudin maanjäristyksessä.

Yhdysvaltain geologinen tutkimuskeskus (USGS) kirjasi järistyksen tapahtuneeksi klo 19.17 GMT, 27 kilometriä koilliseen Jalalabadista, 8 kilometrin syvyydessä.

Ministeriön virkamies kertoi Anadolu-uutistoimistolle, että kuolonuhreja ja loukkaantuneita on raportoitu Kunar-provinssin Nur Galin, Sawkin, Watpurin, Manogin ja Chapa Daran alueilla.

Hän lisäsi, että uhriluvut eivät ole lopullisia, koska viranomaiset ovat yhä yhteydessä moniin syrjäisiin alueisiin, ja avustustiimit ovat matkalla paikalle.

Sawkin alueen Dewa Guliin ja Nur Galin Mazar Daraan johtavat tiet ovat maanvyörymien vuoksi tukossa, mikä vaikeuttaa pelastustiimien pääsyä alueille, hän kertoi.