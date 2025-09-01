MAAILMA
Maanjäristys aiheutti tuhoa Afganistanin Kunarissa: ainakin 500 kuollut ja yli 1 000 loukkaantunut
Viranomaisten mukaan hallinnon edustajat ja asukkaat osallistuvat pelastustöihin, ja tukijoukot maan keskiosista ja lähialueilta ovat matkalla alueelle.
Ainakin 500 on kuollut 6,0 magnitudin maanjäristyksessä Afganistanin itäosassa. / X
1. syyskuuta 2025

Ainakin 610 ihmistä on kuollut ja 1 300 loukkaantunut maanjäristyksessä, joka iski Itä-Afganistaniin sunnuntai-iltana, Afganistanin sisäministeriö kertoi.

Kabulin terveysviranomaiset kuitenkin ilmoittivat, että he vahvistavat vielä virallisia uhrilukuja, sillä he pyrkivät tavoittamaan syrjäisiä alueita.

Aiemmin maan valtion omistama yleisradioyhtiö, Radio Television Afghanistan (RTA), raportoi, että ainakin 500 ihmistä on kuollut ja 1 000 loukkaantunut 6,0 magnitudin maanjäristyksessä.

Yhdysvaltain geologinen tutkimuskeskus (USGS) kirjasi järistyksen tapahtuneeksi klo 19.17 GMT, 27 kilometriä koilliseen Jalalabadista, 8 kilometrin syvyydessä.

Ministeriön virkamies kertoi Anadolu-uutistoimistolle, että kuolonuhreja ja loukkaantuneita on raportoitu Kunar-provinssin Nur Galin, Sawkin, Watpurin, Manogin ja Chapa Daran alueilla.

Hän lisäsi, että uhriluvut eivät ole lopullisia, koska viranomaiset ovat yhä yhteydessä moniin syrjäisiin alueisiin, ja avustustiimit ovat matkalla paikalle.

Sawkin alueen Dewa Guliin ja Nur Galin Mazar Daraan johtavat tiet ovat maanvyörymien vuoksi tukossa, mikä vaikeuttaa pelastustiimien pääsyä alueille, hän kertoi.

Paikalliset kuvailivat tätä yhdeksi voimakkaimmista maanjäristyksistä, joka on koskaan iskenyt maahan.

Afganistanin väliaikaishallinnon tiedottaja Zabihullah Mujahid vahvisti, että maanjäristys aiheutti uhreja.

"Valitettavasti tämän yön maanjäristys on aiheuttanut uhreja ja omaisuusvahinkoja joissakin itäisissä provinsseissamme", hän kirjoitti X:ssä.

Mujahid kertoi, että paikalliset viranomaiset ja asukkaat osallistuvat pelastustoimiin, ja tukitiimejä on matkalla alueelle maan keskiosista ja lähialueiden provinsseista.

"Kaikki käytettävissä olevat resurssit otetaan käyttöön ihmishenkien pelastamiseksi", hän lisäsi.

USGS:n mukaan ainakin kaksi muuta 5,2 magnitudin maanjäristystä iski samalle alueelle pääjäristyksen jälkeen.

