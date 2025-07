Helsingissä järjestetään ensi viikolla kansainvälinen Helsinki+50-konferenssi, johon on saapumassa paikalle myös Venäjän ja Valko-Venäjän edustajat. Suomi toimii tänä vuonna Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin puheenjohtajamaana.

Helsinkiin on kutsuttu kaikki Etyjin 57 jäsenmaata, joihin myös Venäjä ja Valko-Venäjä kuuluvat.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova vahvisti eilen Helsingin Sanomien toimittajalle, että Venäjä on osallistumassa kokoukseen, mutta sinne ei lähetetä korkean poliittisen tason edustajia.

Suomen ja Venäjän suhteet ovat huonontuneet merkittävästi Venäjän aloitettua sota Ukrainassa vuonna 2022 ja Suomen liityttyä Natoon seuraavana vuonna. Maiden välillä ei ole ollut korkean tason virallisia tapaamisia sittemmin.

Zaharova kritisoi kokousta siitä, että sitä ei oltu hänen mukaansa valmisteltu avoimesti.

Zaharovan mukaan konferenssiin valitut puhujat ovat “vastenmielisiä” eikä keskustelujen formaatti edistä yhteisymmärryksen muodostamista Etyjin tulevaisuudesta.

“Tällaisen lyhytnäköisen ja yksinkertaisesti käsittämättömän lähestymistavan seurauksena kokouksen tulokset ovat täysin elinkelvottomia eivätkä siten sitovia osallistuville valtioille”, Zaharova sanoi.

Konferenssissa on määrä kunnioittaa Suomessa vuonna 1975 järjestetyn Etyjin edeltäjän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen (ETYK) henkeä. Tähän lukeutuu muun muassa pidättäytyminen voimankäytöstä sekä valtioiden itsemäärämisoikeuden kunnioittaminen.

“Venäjä on Etyjin jäsen ja itse asiassa nykyisellään se [Etyj] alkaa olla aika harvoja tällaisia kansainvälisiä organisaatioita, jotka toimivat Euroopan turvallisuuden hyväksi, jossa Venäjä edelleen on mukana”, Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi Ylelle häneltä kysyttäessä, miksi Venäjä on mukana konferenssissa.

Suomi ja Venäjä ylläpitävät edelleen diplomaattisia suhteita lähetystötasolla, ja suomalaisilla viranomaisilla on myös käytännön puheyhteys auki Venäjään kiristyneistä suhteista huolimatta, Ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö Mikko Kivikoski kertoi Ylelle.