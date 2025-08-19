Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvaili maanantaista tapaamistaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja eurooppalaisten kumppaneiden kanssa 'erittäin hyväksi.'
Hän lisäsi soittaneensa Venäjän presidentille Vladimir Putinille aloittaakseen neuvottelujen järjestämisen Ukrainan ja Venäjän välille, minkä jälkeen olisi vuorossa kolmenvälinen tapaaminen, johon myös Yhdysvallat osallistuisi.
Trumpin mukaan tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan turvallisuustakuista, joita eurooppalaiset maat koordinoivat Yhdysvaltojen tuella.
'Tapaamisten päätteeksi soitin presidentti Putinille ja aloitin järjestelyt presidentti Putinin ja presidentti Zelenskyin välistä kokousta varten, jonka paikka päätetään myöhemmin', Trump sanoi ja lisäsi, että Yhdysvaltain varapresidentti JD Vance, ulkoministeri Marco Rubio ja erityislähettiläs Steve Witkoff auttaisivat neuvottelujen koordinoinnissa.