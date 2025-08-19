POLITIIKKA
1 minuuttia lukemista
Trump soitti Putinille järjestääkseen Ukrainan ja Venäjän välisen tapaamisen
Trump kuvaili maanantaista tapaamistaan Zelenskyin ja eurooppalaisten johtajien kanssa 'erittäin hyväksi'.
Trump soitti Putinille järjestääkseen Ukrainan ja Venäjän välisen tapaamisen
Trump soitti Putinille järjestääkseen Ukrainan ja Venäjän välisen tapaamisen / TRT Global
21 tuntia sitten

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvaili maanantaista tapaamistaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja eurooppalaisten kumppaneiden kanssa 'erittäin hyväksi.'

Hän lisäsi soittaneensa Venäjän presidentille Vladimir Putinille aloittaakseen neuvottelujen järjestämisen Ukrainan ja Venäjän välille, minkä jälkeen olisi vuorossa kolmenvälinen tapaaminen, johon myös Yhdysvallat osallistuisi.

Trumpin mukaan tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan turvallisuustakuista, joita eurooppalaiset maat koordinoivat Yhdysvaltojen tuella.

Suositeltu

'Tapaamisten päätteeksi soitin presidentti Putinille ja aloitin järjestelyt presidentti Putinin ja presidentti Zelenskyin välistä kokousta varten, jonka paikka päätetään myöhemmin', Trump sanoi ja lisäsi, että Yhdysvaltain varapresidentti JD Vance, ulkoministeri Marco Rubio ja erityislähettiläs Steve Witkoff auttaisivat neuvottelujen koordinoinnissa.


Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us