31. heinäkuuta 2025
Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti Suomen ja Venäjän rajan laittomasti ylittäneen ulkomaalaisen miehen kiinni maastosta Vaalimaalla tiistaina. Mies hakee nyt Suomesta turvapaikkaa.
Ylen mukaan rajavartiosto tutkii tapausta valtionrajarikkomuksena ja sitä selvitetään edelleen.
Aiemmin heinäkuussa raportoitiin venäläisen Wagner-sotilaan ylittäneen laittomasti rajan Suomeen ja hakeneen turvapaikkaa.
Viime vuonna rajan ylitti Venäjän puolelta laittomasti 39 ihmistä. Toiseen suuntaan taas noin kaksikymmentä.
Euroopan komissio esitti hiljattain Suomelle yli miljardi euroa lisää itärajan valvontaan.