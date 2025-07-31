MAAILMA
Egyptin ja Sudanin ulkoministerit keskustelivat Sudanin rauhanpyrkimyksistä
Sudanilainen ministeri ilmaisi arvostuksensa 'Egyptin jatkuvalle tuelle Sudanin suvereniteetille ja turvallisuudelle'.
Arkistokuva: Pakenevat sudanilaiset etsivät turvaa Chadista. / Reuters
31. heinäkuuta 2025

Egyptin ulkoministeri Badr Abdelatty keskusteli keskiviikkona puhelimitse Sudanin ulkoministerin Omar Siddiqin kanssa pyrkimyksistä saavuttaa rauha Sudanissa.

Osapuolet tarkastelivat ”Egyptin ponnisteluja, jotka tähtäävät rauhan ja vakauden saavuttamiseen Sudanissa sekä Sudanin kansan resurssien turvaamiseen, niiden joukossa keskustelut Sudanin kansainvälisen nelikon puitteissa, johon Egypti osallistuu”, Egyptin ulkoministeriö totesi lausunnossaan.

Abdelatty vahvisti Egyptin jatkuvan tuen ”Sudanin suvereniteetille, kansallisille instituutioille sekä maan yhtenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle” ja korosti Egyptin vastustavan ”kaikkia toimia, jotka uhkaisivat Sudanin yhtenäisyyttä.”

Siddiq ilmaisi arvostuksensa ”Egyptin jatkuvalle tuelle Sudanin suvereniteetille ja turvallisuudelle” ja toi esiin toiveensa ”kehittää edelleen maiden välisiä kahdenvälisiä suhteita”, lausunnossa lisättiin.

Lauantaina Sudanin Perustusliitto, jota johtaa puolisotilaallinen Rapid Support Forces (RSF), ilmoitti rinnakkaishallituksen muodostamisesta RSF:n komentajan Mohamed Hamdan Dagalon johdolla.

RSF ja useat liittolaisryhmät allekirjoittivat 22. helmikuuta Keniassa peruskirjan, jolla perustetaan rinnakkaishallitus Sudaniin.

Armeija ja RSF ovat olleet sodassa huhtikuusta 2023 lähtien, ja konfliktissa on YK:n ja paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yli 20 000 ihmistä ja 14 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Yhdysvaltalaisten yliopistojen tutkimusten mukaan uhriluku saattaa kuitenkin olla noin 130 000.

