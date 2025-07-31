Lauantaina Sudanin Perustusliitto, jota johtaa puolisotilaallinen Rapid Support Forces (RSF), ilmoitti rinnakkaishallituksen muodostamisesta RSF:n komentajan Mohamed Hamdan Dagalon johdolla.

RSF ja useat liittolaisryhmät allekirjoittivat 22. helmikuuta Keniassa peruskirjan, jolla perustetaan rinnakkaishallitus Sudaniin.

Armeija ja RSF ovat olleet sodassa huhtikuusta 2023 lähtien, ja konfliktissa on YK:n ja paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yli 20 000 ihmistä ja 14 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Yhdysvaltalaisten yliopistojen tutkimusten mukaan uhriluku saattaa kuitenkin olla noin 130 000.