Venäjä laajentaa sotilaallista läsnäoloaan Afrikassa toimittamalla kehittyneitä aseita Saharan eteläpuolisille konfliktialueille, joissa Kremlin hallinnoimat asevoimat kasvavat.

Kiertäen länsimaiden asettamia pakotteita Moskova käyttää rahtialuksia lähettääkseen panssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja, tykistöä ja muuta arvokasta sotilasvarustusta Länsi-Afrikkaan, The Associated Press on selvittänyt.

Satelliittikuvien ja radiosignaalien avulla AP seurasi venäläislippuisen rahtialuskolonnan lähes kuukauden mittaista matkaa Itämereltä.

Alukset kuljettivat haupitseja, radiotaajuksien häirintälaitteita ja muuta sotilasvarustusta Euroopan sotilasviranomaisten mukaan, jotka seurasivat niitä tarkasti.

Kaksi vuotta sitten perustettu Africa Corps, jolla on yhteyksiä Venäjän armeijan salaiseen osastoon, on nousemassa vallitsemaan asemaan samaan aikaan, kun Yhdysvaltojen ja Euroopan joukot ovat vetäytyneet alueelta. Saharan eteläpuoliset maat ovat kääntyneet Venäjän puoleen turvallisuuden takaamiseksi.

”Aiomme laajentaa yhteistyötämme Afrikan maiden kanssa kaikilla aloilla, painottaen erityisesti taloudellista yhteistyötä ja investointeja”, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi. ”Tämä yhteistyö kattaa myös puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvät herkät alueet.”

Maliin

Venäjän aseet kuljetetaan satamista Maliin.

Venäjän 8 800 tonnin Baltic Leader ja 5 800 tonnin Patria ovat osa satoja aluksia, joita länsimaat ovat pakotteilla yrittäneet estää tukemasta Venäjän sotaa Ukrainassa. Alukset saapuivat ja purkivat lastinsa Conakryssa, Guineassa toukokuun lopulla AP:n satelliittikuvien mukaan.

Muut alukset toimittivat aseita samaan satamaan tammikuussa. Ne kuljettivat panssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja ja muuta varustusta, jotka sitten kuljetettiin maanteitse naapurimaahan Maliin, Euroopan sotilasviranomaisten ja malilaisen bloggaajan kuvaaman pitkän kuljetuskolonnan mukaan.

AP vahvisti bloggaajan videon paikantamalla sen RN5-tielle, joka johtaa Malin pääkaupunkiin Bamakoon.

Viimeisimmän Conakryn toimituksen jälkeen venäläisvalmisteisia panssaroituja ajoneuvoja, haupitseja ja muuta varustusta kuljettavia kuorma-autoja havaittiin jälleen matkalla Maliin. Malin yleisradioyhtiö ORTM vahvisti, että Länsi-Afrikan maan armeija vastaanotti uutta sotilasvarustusta.

Analysoimalla Malin bloggaajan kuvaamaa videota ja kuvia samasta paikasta kuin tammikuun toimitus, AP tunnisti laajan valikoiman venäläisvalmisteisia varusteita, mukaan lukien 152 mm tykkejä ja muita pienempiä kanuunoita.

Lisäksi tunnistettiin pyörillä varustettu BTR-80-panssaroitu joukkojenkuljetusajoneuvo, jossa oli radiotaajuksien häirintälaitteita, Spartak-panssaroituja ajoneuvoja ja muita panssaroituja kulkuneuvoja, joista osa oli aseistettu.

Toimitukseen kuului myös ainakin kaksi puoliksi täytettävää pientä venettä, joista toisessa oli Venäjän lippu maalattuna runkoon, sekä säiliöautoja, joiden kyljissä oli venäjäksi teksti ”herkästi syttyvä”.

Sotilasviranomaiset, jotka puhuivat AP:lle, uskovat, että Venäjä on varannut tehokkaimmat varusteet, erityisesti tykistön ja häirintälaitteet, Africa Corpsille, ei Malin asevoimille.

Africa Corps näyttää saaneen myös ilmavoimien aseistusta, sillä satelliitit havaitsivat ainakin yhden Su-24-hävittäjäpommittajan Bamakon lentotukikohdassa viime kuukausina.

Tyhjiö

Ranskan joukot tukivat terrorismin vastaisia operaatioita Malissa sekä naapurimaissa Burkina Fasossa ja Nigerissä. Ranska kuitenkin veti joukkonsa pois Malin vuoden 2020 ja 2021 vallankaappausten, Burkina Fason vuoden 2022 ja Nigerin vuoden 2023 vallankaappausten jälkeen. Venäläiset palkkasoturit täyttivät tyhjiön.

Tunnetuin näistä on Wagner-ryhmä, joka lähetettiin Sudaniin vuonna 2017 ja mikä laajeni muihin Afrikan maihin usein kaivosoikeuksia vastaan.

Yhdysvaltain hallituksen tukeman RAND-tutkimuksen mukaan 33 Afrikan maasta, joissa venäläiset sotilasurakoitsijat olivat aktiivisia, suurin osa oli Wagnerin hallinnassa.

Mutta Wagnerin joukkojen kapinan jälkeen Venäjällä vuonna 2023 ja heidän johtajansa Jevgeni Prigožinin kuoltua epäilyttävässä lentokoneonnettomuudessa kaksi kuukautta myöhemmin Moskova tiukensi otettaan.

Venäjän sotilasoperaatiot Afrikassa järjesteltiin uudelleen, ja Kremlin hallinta vahvistui Africa Corpsin kautta.