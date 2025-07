The Washington Post -lehden sunnuntaina julkaisema raportti kertoo, että salakuunnellut viestit iranilaisten korkeiden virkamiesten välillä viittaavat siihen, että Yhdysvaltojen viimeaikaiset sotilaalliset iskut Iranin ydinohjelmaa vastaan aiheuttivat odotettua vähemmän vahinkoa.

Salatut signaalitiedustelutiedot paljastivat iranilaisten virkamiesten yksityisiä keskusteluja siitä, miksi presidentti Donald Trumpin määräämät iskut eivät olleet niin tuhoisia kuin oli ennakoitu, lehti raportoi viitaten neljään asiaa tuntevaan henkilöön.

Kuitenkin eräs korkea-arvoinen Yhdysvaltain tiedusteluviranomainen huomautti lehdelle, että yksittäinen signaalitiedustelun havainto ei anna täydellistä kuvaa tiedustelutilanteesta. Viranomainen varoitti, että yksi puhelu ei vastaa kattavaa arviota, joka perustuu useisiin lähteisiin.

Trump ja puolustusministeri Pete Hegseth sekä muut korkea-arvoiset viranomaiset väittävät, että iskut "tuhosivat täysin" Iranin ydinohjelman rikastuslaitokset.

Iranin ulkoministeriö puolestaan myönsi vakavat vahingot, mutta totesi, että keskeiset materiaalit oli siirretty etukäteen, mikä rajoitti pitkän aikavälin vahinkoja.

Trump on kuitenkin kiistänyt väitteet evakuoinneista sanoen: "He eivät siirtäneet mitään. He eivät uskoneet, että se, mitä teimme, olisi oikeasti mahdollista."

CNN:n ja The New York Times -lehden mukaan alustava Yhdysvaltain tiedusteluarvio viittaa siihen, että iskut saattoivat viivästyttää Iranin ohjelmaa vain muutamalla kuukaudella — näkemys, jonka Valkoinen talo kiistää.

CIA:n johtaja John Ratcliffe totesi, että "uusi tiedustelutieto" osoitti iskujen aiheuttaneen "vakavia vahinkoja", joiden korjaaminen vie vuosia.