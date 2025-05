Yhdysvallat ja Jemenin huthit ovat päässeet tulitaukosopimukseen, ilmoitti välittäjämaa Oman. Sopimuksen kerrotaan takaavan "merenkulun vapauden" Punaisellamerellä, missä Iranin tukema ryhmä on hyökännyt aluksia vastaan.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvallat lopettaa hyökkäyksensä hutheja vastaan, kun Iranin tukema ryhmä suostui lopettamaan alusten häirinnän Punaisellamerellä. Hän ei kuitenkaan maininnut suoraan viimeaikaisia hyökkäyksiä liittolaista Israelia vastaan.

Omanin ulkoministeri Badr Albusaidi kertoi tiistaina, että "viimeaikaisten keskustelujen ja yhteydenottojen jälkeen...liennyttämiseen pyrkivät ponnistelut ovat johtaneet tulitaukosopimukseen osapuolten välillä".

"Kumpikaan osapuoli ei ota toista kohteeksi... mikä varmistaa merenkulun vapauden ja kansainvälisen kaupallisen liikenteen sujuvan kulun" Punaisellamerellä, hän lisäsi verkossa julkaistussa lausunnossa.

Yllättävissä kommenteissaan Valkoisessa talossa Trump sanoi, että Iranin tukema ryhmä oli "antautunut" lähes päivittäisen, seitsemän viikkoa kestäneen Yhdysvaltain pommituskampanjan jälkeen, joka jätti jälkeensä 300 kuollutta AFP:n huthien tietoihin perustuvan laskelman mukaan.

Jemenin huthien korkeimman vallankumouskomitean johtaja Mohammed Ali al-Houthi sanoi, että Yhdysvaltain "aggression" lopettamista Jemeniä vastaan arvioidaan, hänen X-palvelussa julkaisemansa viestin mukaan.

Hän totesi, että ryhmä jatkaa Gazan tukemista sodan lopettamiseksi, mikä viittaa siihen, ettei tulitauko Yhdysvaltojen kanssa sisällä ryhmän hyökkäysten lopettamista Israelia vastaan.

Huthit ovat ampuneet ohjuksia ja lennokkeja aluksia kohti tällä tärkeällä kauppareitillä Israelin ja Hamasin sodan aikana vuoden 2023 lopusta lähtien, sanoen toimivansa solidaarisuudesta palestiinalaisia kohtaan.

"Huthit ovat ilmoittaneet... etteivät he halua enää taistella. He eivät vain halua taistella", Trump sanoi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa Kanadan pääministerin Mark Carneyn kanssa.

"Ja me kunnioitamme sitä, ja lopetamme pommitukset, ja he ovat antautuneet", hän lisäsi.

"He sanovat, etteivät he enää räjäytä aluksia, ja se on... se, mitä me tavoittelimme", Yhdysvaltain presidentti sanoi lisäten, että tieto tuli "erittäin, erittäin hyvältä lähteeltä".

Trumpin kommentit tulivat vain tunteja sen jälkeen, kun Israelin hävittäjät iskivät kapinallisten hallussa olevalle Sanaan kansainväliselle lentokentälle. Lentokenttä ei pystynyt jatkamaan toimintaa hyökkäyksien jälkeen, jotka tappoivat kolme ihmistä huthien mukaan.

Pentagon kertoi viime viikolla, että Yhdysvaltain iskut ovat osuneet yli 1 000 kohteeseen Jemenissä maaliskuun puolivälistä lähtien.