Israel on tappanut jälleen uuden palestiinalaisen vauvan Gazassa nälkäpolitiikkansa seurauksena

Kaksivuotias lapsi kuoli nälkään Gazassa Israelin sotilaallisen hyökkäyksen ja saarron keskellä, jotka ovat jättäneet ruoan ja lääkkeet siviilien tavoittamattomiin.