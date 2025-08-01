Kaksivuotias poika kuoli vakavaan aliravitsemukseen Gazassa, kun Israelin saarto ja sotilaalliset iskut pahentavat alueen humanitaarista kriisiä, paikalliset terveysviranomaiset kertoivat torstaina.
Ahmad Samir Abdel Aal menehtyi Nasirin sairaalassa Khan Younisissa, lääkärit kertoivat. Taaperon paino kuollessaan oli vain 8 kiloa, mikä on huomattavasti alle hänen ikäisensä odotetun 12 kilon painon.
Ahmed ja hänen perheensä olivat paenneet Rafahista ja etsineet turvaa väliaikaisesta teltasta Al Mawasin alueella Khan Younisin länsipuolella. Alueella ruoan, maidon ja peruselintarvikkeiden saanti on lähes mahdotonta jatkuvien Israelin rajoitusten vuoksi.
Hänen kuolemansa korostaa Gazaa koettelevaa pahenevaa nälänhätää, jossa Israelin asettama saarto on sulkenut rajanylityspaikat yli viiden kuukauden ajaksi estäen välttämättömien ruokatarvikkeiden, lääkkeiden ja äidinmaidon korvikkeen toimitukset.
Israelin sodan alettua 7. lokakuuta 2023, ainakin 160 palestiinalaista, mukaan lukien 91 lasta, on kuollut nälkään ja aliravitsemukseen Gazan terveysministeriön mukaan.
YK:n Maailman ruokaohjelma varoitti tiistaina, että joka kolmas Gazan asukas on ollut päiviä ilman ruokaa, ja kuvasi tilannetta "pahimman mahdollisen skenaarion" nälänhädäksi.
Israelin Gazan sodan aiheuttama kokonaiskuolonuhrien määrä on ylittänyt 60 200, kun jatkuvat pommitukset ovat tuhonneet alueen ja johtaneet ruokapulaan.
Maanantaina israelilaiset ihmisoikeusjärjestöt B’Tselem ja Lääkärit ihmisoikeuksien puolesta syyttivät Israelia kansanmurhasta Gazassa, viitaten palestiinalaisyhteiskunnan järjestelmälliseen tuhoamiseen ja alueen terveydenhuoltojärjestelmän tarkoitukselliseen romuttamiseen.
Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.
Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen sodasta Gazaa vastaan.