Gazan paikalliset viranomaiset kertoivat, että vain 73 avustusrekkaa päästettiin saarretulle alueelle viimeisen 24 tunnin aikana, samalla kun Israelin kuukausia kestänyt saarto on syventänyt nälänhätää.

Hallinnon tiedotusvirasto totesi sunnuntaina julkaisemassaan lausunnossa, että humanitaarinen kriisi on saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet. Ainakin 133 ihmistä, joista 87 on lapsia, on kuollut nälkään Israelin kansanmurhan alkamisen jälkeen.

Viranomaiset syyttivät Israelia kaaoksen ja nälän tahallisesta aiheuttamisesta alueella.

"Nälänhätä laajenee hälyttävää vauhtia ja vaikuttaa nyt koko Gazan väestöön, mukaan lukien 1,1 miljoonaan lapseen", lausunnossa todettiin.

Vaikka useat hallitukset ja kansainväliset järjestöt ovat ilmoittaneet suunnitelmista toimittaa satoja avustusrekkoja Gazaan, lausunnon mukaan vain 73 rekkaa on päässyt perille. Monet näistä rekoista on ryöstetty tai niiden kulkua on estetty Israelin valvonnassa.

Tiedotusviraston mukaan Gazaan on tehty kolme ilmapudotusta, mutta niiden yhteinen lastimäärä vastasi vain kahden avustusrekan sisältöä.

Pudotukset laskeutuivat "punaisille alueille" – aktiivisille taisteluvyöhykkeille, jotka on merkitty Israelin kartoille, mistä siviilit eivät voi turvallisesti noutaa tarvikkeita, virasto lisäsi.

"Tämä on farssi", virasto totesi ja syytti kansainvälistä yhteisöä osallisuudesta "valheellisiin lupauksiin" ja "harhaanjohtavaan tietoon", joita suurvallat, kuten Yhdysvallat, levittävät.

Virasto toisti vetoomuksensa rajanylityspaikkojen ehdottomasta avaamisesta ja ruoan, veden sekä äidinmaidonkorvikkeen välittömästä toimittamisesta alueelle.

600 rekkaa päivässä

Palestiinalaisviranomaisten mukaan Gazan 2,4 miljoonan asukkaan tarpeiden täyttämiseksi alueelle tarvitaan päivittäin 600 avustusrekkaa.

Sunnuntaina Israel ilmoitti suunnitelluista paikallisista väliaikaisista tulitauoista, jotta avustuksia voitaisiin toimittaa turvakäytävien kautta, sen jälkeen kun kymmeniä palestiinalaisia oli kuollut nälkään saarroksessa olevalla alueella.

Gazassa nälänhätä on kärjistynyt humanitaariseksi katastrofiksi. Pysäyttävä kuvamateriaali näyttävää vakavasti aliravittuja asukkaita, joista osa on kuihtunut pelkäksi luuksi ja nahaksi, romahtamassa uupumuksesta, nestehukasta ja pitkäaikaisesta nälästä.

Israel on pitänyt Gazaa saarron alaisena 18 vuotta, ja maaliskuun 2. päivästä lähtien kaikki rajanylityspaikat on suljettu, mikä on pahentanut humanitaarisia olosuhteita alueella.

Israelin kansanmurha Gazassa

Israel on tappanut lähes 60 000 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia, kansanmurhan alettua saarretulla alueella.

Noin 11 000 palestiinalaisen pelätään olevan hautautuneena tuhoutuneiden kotien raunioihin Palestiinan virallisen WAFA-uutistoimiston mukaan.

Asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että todellinen kuolonuhrien määrä ylittää merkittävästi Gazan viranomaisten ilmoittamat luvut, ja se voi olla noin 200 000.

Kansanmurhan aikana Israel on tuhonnut suurimman osan saarretusta alueesta ja käytännössä pakkosiirtänyt koko väestön.

Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen sodasta Gazan alueella.