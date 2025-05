Saksan viranomaiset pyrkivät karkottamaan neljä ulkomaalaista asukasta Palestiina-myönteisiin ja kansanmurhan vastaisiin mielenosoituksiin osallistumisen vuoksi. Päätös muistuttaa Trumpin hallinnon pyrkimyksiä vaientaa Palestiina-aktivisteja Yhdysvalloissa.

The Intercept -verkkolehden mukaan Berliinin senaatin hallinto on antanut karkotuspäätökset Yhdysvaltain, Puolan ja Irlannin kansalaisille, vaikka ketään heistä ei ole tuomittu rikoksista. Päätösten on määrä astua voimaan kuukauden sisällä.

"Tämä on suoraan äärioikeiston pelikirjasta", sanoo Alexander Gorski, kahden mielenosoittajan asianajaja. "Sen näkee sekä Yhdysvalloissa että Saksassa: poliittinen toisinajattelu vaiennetaan kohdistamalla toimet mielenosoittajien oleskelustatukseen."

Viranomaisten syytökset Cooper Longbottomia, Kasia Wlaszczykkia, Shane O'Brieniä ja Roberta Murrayta vastaan liittyvät heidän osallistumiseensa Palestiina-mielenosoituksiin, mukaan lukien Berliinin vapaan yliopiston rakennuksen valtaukseen vuoden 2024 lopulla.

Raportin mukaan karkotuspäätökset annettiin Saksan maahanmuuttolain nojalla, vaikka Berliinin osavaltion maahanmuuttoviraston johtaja vastusti niitä sisäisesti. Päätösten taustalla kerrotaan olleen poliittista painostusta.

Henkilöitä syytetään "terrorismin ja antisemitismin" tukemisesta. Syytökset sisältävät kiellettyjen iskulauseiden huutamista ja vähäisiä yhteenottoja poliisin kanssa. He kiistävät syytökset ja tuomitsevat sen, miten Saksa "käyttää maahanmuuttolakia lyömäaseena".

The Interceptin näkemät sisäiset sähköpostit paljastavat poliittisen painostuksen karkotuspäätösten taustalla, huolimatta Berliinin maahanmuuttoviranomaisten vastustuksesta.

Päätös on herättänyt vastarintaa, ja kriitikot pitävät sitä hyökkäyksenä sananvapautta vastaan kysyen, seuraako Saksa Trumpin hallinnon jalanjälkiä.