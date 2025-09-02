MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Reserviläisikä nostettava 65 vuoteen - hallituksen ehdotus
Reserviläisten yläikärajan nosto johtaisi siihen, että Suomella olisi Nato-maiden suurin reserviläisten määrä.
Reserviläisikä nostettava 65 vuoteen - hallituksen ehdotus
Varusmiehiä harjoituksessa Rovajärvellä toukokuussa 2022. / Reuters
2. syyskuuta 2025

Hallitus on ehdottanut reserviläisten yläikärajan nostoa 65 vuoteen. Nykyinen ikäraja on 60 vuotta. Yläikärajan nostaminen koskisi kaikkia vuonna 1966 ja sen jälkeen syntyneitä asevelvollisia.

Torstaina eduskunnalle ainnetun ehdotuksen tavoitteena on asevelvollisten määrän kasvattaminen. Viiden vuoden siirtymäajan aikana reservin koko kasvaisi noin 125 000 henkilöllä.

Jos ehdotus hyväksytään, Suomessa olisi vuonna 2031 noin miljoona asevelvollista, mikä olisi suurin määrä Nato-maissa.

Suositeltu

“Otamme jälleen askelen eteenpäin Suomen turvallisuuden vahvistamisessa. Suomen maanpuolustuksen perusta on laaja reservi, ja maanpuolustustahtomme on korkein Euroopassa. Tämä näkyy siinäkin, että tätä ikärajan korotusta ovat laajasti toivoneet nimenomaan reserviläiset itse”, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi tiedotteessa.

Siviilipalveluslakiin ehdotetaan vastaavia muutoksia.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us