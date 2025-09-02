Hallitus on ehdottanut reserviläisten yläikärajan nostoa 65 vuoteen. Nykyinen ikäraja on 60 vuotta. Yläikärajan nostaminen koskisi kaikkia vuonna 1966 ja sen jälkeen syntyneitä asevelvollisia.
Torstaina eduskunnalle ainnetun ehdotuksen tavoitteena on asevelvollisten määrän kasvattaminen. Viiden vuoden siirtymäajan aikana reservin koko kasvaisi noin 125 000 henkilöllä.
Jos ehdotus hyväksytään, Suomessa olisi vuonna 2031 noin miljoona asevelvollista, mikä olisi suurin määrä Nato-maissa.
“Otamme jälleen askelen eteenpäin Suomen turvallisuuden vahvistamisessa. Suomen maanpuolustuksen perusta on laaja reservi, ja maanpuolustustahtomme on korkein Euroopassa. Tämä näkyy siinäkin, että tätä ikärajan korotusta ovat laajasti toivoneet nimenomaan reserviläiset itse”, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi tiedotteessa.
Siviilipalveluslakiin ehdotetaan vastaavia muutoksia.