Heti kun kahdeksanvuotias Sidra Al Bordeeni palasi klinikalta proteesikätensä kanssa, hän hyppäsi pyörän selkään Jordanialaisella pakolaisleirillä, jossa hän asuu, ja ajoi ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun israelilainen ohjusisku Gazassa vei hänen kätensä vuosi sitten.

Sidra haavoittui Nuseiratin koulussa, joka oli yksi useista Israelin iskujen aikana tilapäisiksi turvapaikoiksi muutetuista kouluista Gazassa. Hänen äitinsä, Sabreen Al Bordeeni, kertoi, että Gazan romahtaneet terveyspalvelut ja perheen kyvyttömyys poistua alueelta estivät käden pelastamisen.

”Hän leikkii ulkona, ja kaikki hänen ystävänsä ja sisaruksensa ovat hämmästyneitä hänen kädestään”, Al Bordeeni sanoi puhelimitse, kiittäen toistuvasti Jumalaa.

”En voi sanoin kuvailla, kuinka kiitollinen olen nähdessäni tyttäreni onnellisena.”

Proteesikäsi valmistettiin yli 4 000 kilometrin päässä Karachissa, Pakistanissa, Bioniks-nimisessä yrityksessä, joka käyttää älypuhelinsovellusta kuvien ottamiseen eri kulmista ja luo 3D-mallin yksilöllisiä proteeseja varten.

Toimitusjohtaja Anas Niaz kertoi, että yritys on vuodesta 2021 lähtien valmistanut yli 1 000 yksilöllisesti suunniteltua kättä Pakistanissa, jotka on rahoitettu potilaiden maksuilla, yrityssponsoroinneilla ja lahjoituksilla. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun he tarjosivat proteeseja konfliktien uhreille.

Virtuaaliset sovitukset

Sidra ja kolmivuotias Habebat Allah, joka menetti molemmat kätensä ja toisen jalkansa Israelin sodassa Gazassa, kävivät läpi useita päiviä kestäneet etäkonsultaatiot ja virtuaaliset sovitukset.

Tämän jälkeen Niaz lensi Karachista Ammaniin tapaamaan tyttöjä ja toimittamaan yrityksensä ensimmäisen kansainvälisen toimituksen.

Sidran proteesi rahoitettiin Mafaz-klinikan toimesta Ammanissa, kun taas pakistanilaisten lahjoitukset maksoivat Habebatin proteesin.

Mafazin toimitusjohtaja Entesar Asaker kertoi, että klinikka teki yhteistyötä Bioniksin kanssa sen alhaisten kustannusten, etäratkaisujen ja virtuaalisen ongelmanratkaisukyvyn vuoksi.

Niazin mukaan jokainen proteesikäsi maksaa noin 2 500 dollaria, mikä on huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa valmistetut vaihtoehdot, jotka maksavat 10 000–20 000 dollaria.

Vaikka Bioniksin kädet ovat vähemmän kehittyneitä kuin yhdysvaltalaiset versiot, ne tarjoavat korkean toiminnallisuuden lapsille, ja niiden kauko-ohjattavuus tekee niistä helpommin saatavilla olevia kuin muiden maiden vaihtoehdot.

”Suunnittelemme tarjoavamme proteeseja myös muille konfliktialueille, kuten Ukrainaan, ja tulevamme globaaliksi yritykseksi”, Niaz sanoi.

Maailmanlaajuisesti suurin osa kehittyneistä proteeseista on suunniteltu aikuisille, ja ne harvoin tavoittavat sota-alueiden lapsia, jotka tarvitsevat kevyempiä proteeseja ja uusia osia 12–18 kuukauden välein, kun he kasvavat.

Niaz kertoi, että he tutkivat rahoitusvaihtoehtoja Sidran ja Habebatin tulevien proteesien korvaamisia varten ja lisäsi, että kustannukset eivät olisi kovin korkeat.

”Vain muutama osa täytyy vaihtaa”, hän sanoi. ”Loput voidaan käyttää uudelleen auttamaan toisia lapsia.”

Bioniks sisällyttää ajoittain lasten proteeseihin suosittuja fiktiivisiä hahmoja, kuten Marvelin Iron Manin tai Disneyn Elsan, mikä Niazin mukaan auttaa tunteiden käsittelyssä ja päivittäisessä käytössä.

’Voisin vihdoin halata isääni’

Gazassa on nyt noin 4 500 uutta amputaatiotapausta, aiempien 2 000 tapauksen lisäksi, joista monet ovat lapsia. Tämä tekee siitä yhden viime aikojen suurimmista lapsiamputaatiokriiseistä suhteessa väkilukuun, YK:n humanitaarinen toimisto OCHA kertoi maaliskuussa.

Huhtikuussa Palestiinan tilastokeskuksen tutkimus osoitti, että ainakin 7 000 lasta on haavoittunut Gazan sodan alkamisen jälkeen lokakuussa 2023. Paikalliset terveysviranomaiset kertovat, että yli 50 000 palestiinalaista on kuollut, joista lähes kolmasosa on lapsia.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että Gazan terveydenhuoltojärjestelmä on ”polvillaan” Israelin rajojen sulkemisen vuoksi, mikä on estänyt kriittisten tarvikkeiden saannin. Tämä tarkoittaa, että haavoittuneet eivät pääse erikoishoitoon, erityisesti potilastulvien keskellä.

”Kun terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on lähes mahdotonta kohdata, etähoito täyttää kriittisen aukon, mahdollistaen arvioinnit, sovitukset ja seurannan ilman matkustamista tai erikoiskeskuksia”, sanoi Asadullah Khan, Leedsissä, Iso-Britanniassa sijaitsevan ProActive Prosthetic -klinikan johtaja, joka tarjoaa keinotekoisia raajoja ja tukea traumapotilaille.

Bioniks toivoo voivansa kehittää tällaisia ratkaisuja laajassa mittakaavassa, mutta rahoitus on edelleen esteenä, ja yritys yrittää yhä muodostaa toimivia kumppanuuksia.

Sidra totuttelee yhä uuteen käteensä, jossa hän nyt pitää pientä rannekorua. Suurimman osan viime vuodesta, kun hän halusi tehdä sydämen, yksinkertaisen eleen molemmilla käsillä, hän pyysi jotakuta muuta täydentämään sen. Tällä kertaa hän muodosti sydämen itse, otti kuvan ja lähetti sen isälleen, joka on yhä loukussa Gazassa.

”Se, mitä odotan eniten, on käyttää molempia käsiäni vihdoin halatakseni isääni, kun näen hänet”, hän sanoi.