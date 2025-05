Pakistan julkaisi kuvia Intian iskun uhreista ja kertoi, että ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut ja 35 loukkaantunut.

'Kaikkiaan iskut tapahtuivat kuudella eri alueella Pakistanissa, joissa tapahtui yhteensä 24 osumaa. Näissä 24 iskussa kahdeksan pakistanilaista on saanut surmansa marttyyreina, 35 on loukkaantunut ja kaksi on kateissa', sanoi Pakistanin armeijan tiedottaja Ahmed Sharif Chaudhry lisäten, että kolmevuotias tyttö kuoli moskeijassa Punjabin provinssissa.