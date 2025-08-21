Yhdysvaltain ulkoministeriö on irtisanonut tiedottajan, joka vastasi Trumpin hallinnon Israelia ja Gazaa koskevien politiikkalinjausten laatimisesta, Yhdysvaltain Jerusalemin-suurlähetystön valituksien jälkeen.
Virkailijat kertoivat, että Shahed Ghoreishi, joka työskenteli sopimustyöntekijänä Lähi-idän asioiden toimistossa, irtisanottiin viikonloppuna kahden edellisellä viikolla sattuneen tapauksen jälkeen, joissa hänen uskollisuutensa Trumpin hallinnon politiikalle kyseenalaistettiin.
Iranilaistaustainen amerikkalainen Ghoreishi joutui myös keskiviikkona irtisanomisensa jälkeen tunnetun oikeistovaikuttajan Laura Loomerin kohteeksi. Loomer syytti häntä siitä, ettei hän olisi ollut täysin hallinnon Lähi-idän politiikan takana.
Ghoreishin ja kahden nykyisen Yhdysvaltain virkamiehen mukaan Ghoreishi joutui Yhdysvaltain Jerusalemin-suurlähetystön korkean virkamiehen ja ulkoministeri Marco Rubion avustajien epäsuosioon, kun hän laati vastauksen Associated Pressin kysymykseen. Kysymys koski Israelin ja Etelä-Sudanin välisiä keskusteluja Gazan palestiinalaisten mahdollisesta siirtämisestä Etelä-Sudaniin.
Luonnoksessa todettiin, että Yhdysvallat ei tue Gazan palestiinalaisten pakotettua siirtämistä, mikä on linjassa presidentti Donald Trumpin ja hänen erityislähettiläänsä Steve Witkoffin aiempien lausuntojen kanssa. Jerusalemin-suurlähetystö kuitenkin hylkäsi tämän kohdan, mikä herätti kysymyksiä Washingtonissa. Virkamiehet puhuivat nimettöminä, koska kyseessä oli sisäinen henkilöstöasia.
Ghoreishi kertoi myös kyseenalaistaneensa suurlähetystön lausunnon, jossa miehitetystä Länsirannasta käytettiin nimitystä "Juudea ja Samaria", joka on alueen raamatullinen nimi ja jota jotkut oikeistolaiset israelilaispoliitikot suosivat. Myös Yhdysvaltain Israelin-suurlähettiläs Mike Huckabee on toistuvasti käyttänyt tätä nimitystä.
Äkillinen kohde
Tapaus osoittaa, kuinka pitkälle Trumpin hallinto on valmis menemään varmistaakseen uskollisuuden presidentille ja hänen tavoitteilleen, mukaan lukien ulkopolitiikassa, jossa Israelille on tarjottu vahvaa tukea Gazan kansanmurhassa.
"Huolimatta läheisestä yhteistyöstä monien omistautuneiden ja ahkerien kollegoideni kanssa, jouduin kohteeksi kahden viime viikon tapahtuman jälkeen, kun sain osakseni 7. kerroksen ja Jerusalemin-suurlähetystön korkeiden virkamiesten vihan: ilmaisin vastustavani Gazan palestiinalaisten pakotettua siirtämistä, kuten presidentti Trump ja erityislähettiläs Witkoff ovat aiemmin todenneet, ja poistin viittauksen Juudeaan ja Samariaan", Ghoreishi sanoi viitaten ulkoministeriön johtajien toimistokerrokseen.
"Molemmat näistä olivat aiemmin saaneet johdon hyväksynnän, joten herää kysymys, miksi minut yhtäkkiä otettiin kohteeksi ilman suoraa selitystä, ja onko Israel-Palestiina-politiikkamme menossa vielä huonompaan suuntaan — tähän kuuluu myös haluttomuus vastustaa etnistä puhdistusta. Tulevaisuus näyttää synkältä", hän sanoi.
Irtisanomisesta kertoi ensimmäisenä The Washington Post.
Loomer hallitsee tilannetta
Loomer väitti keskiviikkona olleensa osallisena Ghoreishin erottamiseseen ulkoministeriöstä. Hän sanoi Ghoreishin olevan yhteydessä Iran-myönteisiin ryhmiin, minkä Ghoreishi kiistää.
"Voin yksinoikeudella vahvistaa, että Yhdysvaltain ulkoministeriö on EROTTANUT Shahed Ghoreishin, jihadistin ja kiihkeän Trump-vastaisen työntekijän, joka työskenteli ulkoministeriön Lähi-idän asioiden toimistossa (NEA) ja toimi siellä Iran-myönteisenä toimijana", Loomer sanoi X:ssä.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ulkoministeriö näyttää toimineen Loomerin ohjeiden mukaisesti.
Vain muutama päivä sitten ulkoministeriö ilmoitti keskeyttävänsä kaikkien turistiviisumien myöntämisen Gazasta tuleville tarkistuksen ajaksi pian sen jälkeen, kun Loomer oli julkaissut sosiaalisessa mediassa videoita Gazasta saapuvista lapsista, jotka saivat hoitoa Yhdysvalloissa, ja kyseenalaistanut, miten he olivat saaneet viisumit.
Hän väitti ilman todisteita, että Yhdysvalloista hoitoa hakevat palestiinalaislapset olisivat pakolaisia. Hyväntekeväisyysjärjestö HEAL Palestine kiisti, että sillä olisi pakolaisohjelmia.
Hallinto peruutti tällä viikolla myös turvallisuusselvitykset 37 nykyiseltä ja entiseltä kansallisen turvallisuuden virkamieheltä, mukaan lukien monilta, jotka olivat allekirjoittaneet vuonna 2019 kirjeen, jossa kritisoitiin Trumpia ja johon Loomer oli hiljattain kiinnittänyt huomiota.