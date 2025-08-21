Yhdysvaltain ulkoministeriö on irtisanonut tiedottajan, joka vastasi Trumpin hallinnon Israelia ja Gazaa koskevien politiikkalinjausten laatimisesta, Yhdysvaltain Jerusalemin-suurlähetystön valituksien jälkeen.

Virkailijat kertoivat, että Shahed Ghoreishi, joka työskenteli sopimustyöntekijänä Lähi-idän asioiden toimistossa, irtisanottiin viikonloppuna kahden edellisellä viikolla sattuneen tapauksen jälkeen, joissa hänen uskollisuutensa Trumpin hallinnon politiikalle kyseenalaistettiin.

Iranilaistaustainen amerikkalainen Ghoreishi joutui myös keskiviikkona irtisanomisensa jälkeen tunnetun oikeistovaikuttajan Laura Loomerin kohteeksi. Loomer syytti häntä siitä, ettei hän olisi ollut täysin hallinnon Lähi-idän politiikan takana.

Ghoreishin ja kahden nykyisen Yhdysvaltain virkamiehen mukaan Ghoreishi joutui Yhdysvaltain Jerusalemin-suurlähetystön korkean virkamiehen ja ulkoministeri Marco Rubion avustajien epäsuosioon, kun hän laati vastauksen Associated Pressin kysymykseen. Kysymys koski Israelin ja Etelä-Sudanin välisiä keskusteluja Gazan palestiinalaisten mahdollisesta siirtämisestä Etelä-Sudaniin.

Luonnoksessa todettiin, että Yhdysvallat ei tue Gazan palestiinalaisten pakotettua siirtämistä, mikä on linjassa presidentti Donald Trumpin ja hänen erityislähettiläänsä Steve Witkoffin aiempien lausuntojen kanssa. Jerusalemin-suurlähetystö kuitenkin hylkäsi tämän kohdan, mikä herätti kysymyksiä Washingtonissa. Virkamiehet puhuivat nimettöminä, koska kyseessä oli sisäinen henkilöstöasia.

Ghoreishi kertoi myös kyseenalaistaneensa suurlähetystön lausunnon, jossa miehitetystä Länsirannasta käytettiin nimitystä "Juudea ja Samaria", joka on alueen raamatullinen nimi ja jota jotkut oikeistolaiset israelilaispoliitikot suosivat. Myös Yhdysvaltain Israelin-suurlähettiläs Mike Huckabee on toistuvasti käyttänyt tätä nimitystä.

Äkillinen kohde

Tapaus osoittaa, kuinka pitkälle Trumpin hallinto on valmis menemään varmistaakseen uskollisuuden presidentille ja hänen tavoitteilleen, mukaan lukien ulkopolitiikassa, jossa Israelille on tarjottu vahvaa tukea Gazan kansanmurhassa.

"Huolimatta läheisestä yhteistyöstä monien omistautuneiden ja ahkerien kollegoideni kanssa, jouduin kohteeksi kahden viime viikon tapahtuman jälkeen, kun sain osakseni 7. kerroksen ja Jerusalemin-suurlähetystön korkeiden virkamiesten vihan: ilmaisin vastustavani Gazan palestiinalaisten pakotettua siirtämistä, kuten presidentti Trump ja erityislähettiläs Witkoff ovat aiemmin todenneet, ja poistin viittauksen Juudeaan ja Samariaan", Ghoreishi sanoi viitaten ulkoministeriön johtajien toimistokerrokseen.