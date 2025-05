Clarissa Ward, CNN:n kansainvälinen pääkirjeenvaihtaja, on saanut vuoden 2025 Daniel Pearl -palkinnon rohkeudesta ja rehellisyydestä journalismissa (Courage and Integrity in Journalism). Päätös on herättänyt kiistaa vain muutama kuukausi Syyriasta julkaistun kiistellyn raportin jälkeen.

"Olemme iloisia voidessamme myöntää Daniel Pearl -palkinnon Clarissa Wardille. Hänen uransa on ollut jatkuva osoitus rohkeudesta ja rehellisyydestä – sitä on leimannut vankkumaton sitoutuminen totuuteen, peloton raportointi maailman vaarallisimmilta konfliktialueilta ja tinkimätön omistautuminen journalistisille eettisille periaatteille, jopa valtavan paineen alla", sanoi Judea Pearl Daniel Pearl -säätiön puolesta.

Viime joulukuussa Ward julkaisi dramaattisen raportin, jossa kuvattiin syyrialaisen miehen pelastamista. Ward kuvaili miestä väärin perustein vangituksi siviiliksi.

Myöhemmin mies tunnistettiin Salama Mohammad Salamaksi, entiseksi hallinnon tiedusteluvirkailijaksi, jota syytettiin kidutuksesta ja kiristyksestä.

CNN ilmoitti myöhemmin, että se oli saanut virheellistä tietoa Salaman henkilöllisyydestä ja että päätöksen hänen vapauttamisestaan tekivät kapinallisjoukot paikan päällä. Kriitikot kuitenkin syyttivät Wardia siitä, ettei hän vahvistanut keskeisiä tietoja.

Los Angeles Press Clubin päätös kunnioittaa Wardia hänen "vankkumattomasta sitoutumisestaan totuuteen" on herättänyt vastustusta, ja jotkut ovat kyseenalaistaneet palkinnon uskottavuuden raportin aiheuttaman kohun vuoksi.