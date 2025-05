Yli 90 prosenttia Gazan kodeista on tuhoutunut tai vaurioitunut, kertoo Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) viitaten YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) tietoihin. Israelin sota Gazan alueella on syössyt siviilit yhä syvemmälle humanitaarisen katastrofin kouriin.

"Kun turvallisia paikkoja ei ole, perheet hakevat suojaa vaarallisista raunioista", järjestö totesi keskiviikkona X:ssä ja vetosi: "IOM:lla on valmiina suoja-apua – rajanylityspaikat on avattava HETI."

Israel on pitänyt Gazan rajanylityspaikat suljettuina 2. maaliskuuta lähtien, estäen välttämättömien tarvikkeiden pääsyn alueelle, huolimatta lukuisista raporteista nälänhädästä sodan runtelemalla alueella.

Israelin armeija aloitti uudelleen sotatoimet Gazassa 18. maaliskuuta, rikkoen 19. tammikuuta solmitun tulitauon ja vankienvaihtosopimuksen.

Tähän mennessä yli 51 300 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia, on saanut surmansa. Tämä luku on sittemmin päivitetty 62 000:een.

Tel Aviv on myös tuhonnut suurimman osan Gazan alueesta raunioiksi ja ajanut lähes koko saarron alaisen alueen väestön kodeistaan.

Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen toimista Gazassa.