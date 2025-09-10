Puola sulki myös suuria lentokenttiä, mukaan lukien Varsovan kansainvälisen lentokentän, Modlinin, Lublinin ja Rzeszów-Jasionkan turvallisuustilanteen vuoksi.

Ilmailutiedotteet vahvistivat lentokenttien sulkemiset operaatioiden ollessa käynnissä.

Tusk oli luvannut “päättäväisiä toimia” ilmatilan loukkauksia vastaan ja totesi perjantaina, että Puola “reagoi erittäin päättäväisesti tällaisiin provokaatioihin.”

Drooni osui asuinrakennukseen

Drooni osui asuinrakennukseen Wyrikissä, Itä-Puolassa, mutta kukaan ei loukkaantunut, yksityinen televisiokanava Polsat News raportoi viitaten paikalliseen poliisiin.

Venäjäkin hyökkäyksen kohteena

Venäjän ilmatorjuntayksiköt tuhosivat 122 ukrainalaista droonia yön aikana, RIA-uutistoimisto raportoi keskiviikkona viitaten Venäjän puolustusministeriön tietoihin.

Ukraina vaatii vahvaa vastausta

Venäjän johtaja kärjistää sotaa Ukrainassa ja koettelee länttä, Ukrainan johto sanoi keskiviikkona, kun Puolan ilmatilaa loukanneet droonit ammuttiin alas.

“Venäläisten droonien lentäminen Puolaan massiivisen hyökkäyksen aikana Ukrainaan osoittaa, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin rankaisemattomuuden tunne kasvaa, koska häntä ei ole asianmukaisesti rangaistu aiemmista rikoksistaan”, Ukrainan ulkoministeri Andriy Sybiga kirjoitti X-alustalla.

“Putin vain jatkaa kärjistämistä, laajentaa sotaansa ja koettelee länttä”, Sybiga sanoi. “Mitä kauemmin hän ei kohtaa vahvaa vastausta, sitä aggressiivisemmaksi hän muuttuu.”

“Heikko vastaus nyt provosoi Venäjää entisestään — ja sitten venäläiset ohjukset ja droonit lentävät vielä pidemmälle Eurooppaan”, hän lisäsi.