Puola on ilmoittanut pudottaneensa drooni-tyyppisiä esineitä, jotka toistuvasti rikkoivat sen ilmatilaa Venäjän iskujen aikana Ukrainan kohteisiin.
“Venäjän federaation tämänpäiväisen hyökkäyksen seurauksena Ukrainan alueelle tapahtui ennennäkemätön Puolan ilmatilan loukkaus drooni-tyyppisten esineiden toimesta”, Puolan asevoimien operatiivinen komento ilmoitti keskiviikkona X:ssä.
Lausunnon mukaan teko “aiheutti todellisen uhan” maalle, ja Puolan joukot käyttivät aseita tunkeutuneita aluksia vastaan.
Puolan ja liittolaisten tutkat seurasivat useita kymmeniä aluksia, ja osa ilmatilaa loukanneista miehittämättömistä ilma-aluksista (UAV) saattoi muodostaa uhan ja ne ammuttiin alas, viestissä sanottiin.
Viranomaiset määräsivät asukkaat eniten uhatuilla alueilla — Podlaskien, Mazowieckien ja Lubelskien maakunnissa — pysymään kotona sotilasoperaatioiden jatkuessa.
“Korostamme, että sotilasoperaatiot ovat käynnissä ja vetoamme ihmisiin pysymään kotona”, komento lisäsi.
Pudonneiden droonien etsintä
Puolan pääministeri Donald Tusk vahvisti, että operaatio on käynnissä ja että armeija käyttää aseita aluksia vastaan.
Hän kertoi olevansa jatkuvassa yhteydessä presidentti Karol Nawrockiin ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysziin.
Tusk kertoi myös tiedottaneensa Naton pääsihteeriä Mark Ruttea tilanteesta ja toimenpiteistä, jotka on toteutettiin ilmatilaa loukanneiden alusten suhteen.
Kosiniak-Kamysz sanoi, että Puola on jatkuvassa yhteydessä Naton komentoon. Hän kertoi, että aluepuolustusjoukot on aktivoitu maastossa pudonneiden droonien etsintää varten.
Lentokentät suljettu
Puola sulki myös suuria lentokenttiä, mukaan lukien Varsovan kansainvälisen lentokentän, Modlinin, Lublinin ja Rzeszów-Jasionkan turvallisuustilanteen vuoksi.
Ilmailutiedotteet vahvistivat lentokenttien sulkemiset operaatioiden ollessa käynnissä.
Tusk oli luvannut “päättäväisiä toimia” ilmatilan loukkauksia vastaan ja totesi perjantaina, että Puola “reagoi erittäin päättäväisesti tällaisiin provokaatioihin.”
Drooni osui asuinrakennukseen
Drooni osui asuinrakennukseen Wyrikissä, Itä-Puolassa, mutta kukaan ei loukkaantunut, yksityinen televisiokanava Polsat News raportoi viitaten paikalliseen poliisiin.
Venäjäkin hyökkäyksen kohteena
Venäjän ilmatorjuntayksiköt tuhosivat 122 ukrainalaista droonia yön aikana, RIA-uutistoimisto raportoi keskiviikkona viitaten Venäjän puolustusministeriön tietoihin.
Ukraina vaatii vahvaa vastausta
Venäjän johtaja kärjistää sotaa Ukrainassa ja koettelee länttä, Ukrainan johto sanoi keskiviikkona, kun Puolan ilmatilaa loukanneet droonit ammuttiin alas.
“Venäläisten droonien lentäminen Puolaan massiivisen hyökkäyksen aikana Ukrainaan osoittaa, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin rankaisemattomuuden tunne kasvaa, koska häntä ei ole asianmukaisesti rangaistu aiemmista rikoksistaan”, Ukrainan ulkoministeri Andriy Sybiga kirjoitti X-alustalla.
“Putin vain jatkaa kärjistämistä, laajentaa sotaansa ja koettelee länttä”, Sybiga sanoi. “Mitä kauemmin hän ei kohtaa vahvaa vastausta, sitä aggressiivisemmaksi hän muuttuu.”
“Heikko vastaus nyt provosoi Venäjää entisestään — ja sitten venäläiset ohjukset ja droonit lentävät vielä pidemmälle Eurooppaan”, hän lisäsi.