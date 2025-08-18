POLITIIKKA
Pohjoismaiden ja Kanadan ulkoministerit tapaavat tänään Suomessa
Kaksipäiväisessä kokouksessa on tarkoitus keskustella Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta.
Elina Valtonen Pohjoismaiden ja Baltian kokouksessa huhtikuussa. / Reuters
18. elokuuta 2025

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on kutsunut koolle Pohjoismaiden ja Kanadan ulkoministerit Espooseen, ulkoministeriö tiedottaa. Kokouksessa on tarkoitus keskustella Ukrainan sodasta, Lähi-idän tilanteesta, transatlanttisista suhteista sekä pohjoisten alueiden turvallisuuden vahvistamisesta.

Suomi toimii vuoden 2025 Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön puheenjohtajamaana. Kanada on kutsuttu kokoukseen vieraaksi.

“Pohjoismaat ovat lähimpiä kumppaneitamme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Yhdessä voimme sekä vahvistaa oman alueemme turvallisuutta että edistää demokratiaa ja vapautta maailmassa. On todella hienoa saada Kanadan uusi ulkoministeri vieraaksemme. Tämä syventää euroatlanttista yhteistyötä entisestään”, ministeri Valtonen sanoo.

Kokouksen on määrä kestää kaksi päivää 18.8-19.8.

