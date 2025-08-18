“Pohjoismaat ovat lähimpiä kumppaneitamme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Yhdessä voimme sekä vahvistaa oman alueemme turvallisuutta että edistää demokratiaa ja vapautta maailmassa. On todella hienoa saada Kanadan uusi ulkoministeri vieraaksemme. Tämä syventää euroatlanttista yhteistyötä entisestään”, ministeri Valtonen sanoo.

Kokouksen on määrä kestää kaksi päivää 18.8-19.8.