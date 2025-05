Bangladeshin vaalilautakunta on peruuttanut syrjäytetyn pääministeri Sheikh Hasinan entisen hallitsevan puolueen rekisteröinnin, mikä estää sitä osallistumasta seuraaviin kansallisiin vaaleihin, jotka odotetaan järjestettävän ensi vuoden kesäkuuhun mennessä.

Päätös tehtiin maanantaina vain tunteja sen jälkeen, kun Muhammad Yunusin johtama väliaikaishallitus antoi virallisen ilmoituksen, joka kielsi Awami-liitton ja sen alajärjestöjen toiminnan niin verkossa kuin muuallakin.

Maanantaina annettu virallinen sisäministeriön ilmoitus julkaistiin kaksi päivää sen jälkeen, kun väliaikaishallitus päätti kieltää puolueen kaikki toiminnot maan terrorisminvastaisen lain nojalla, kunnes erityinen tuomioistuin saa päätökseen puolueen ja sen johtajien oikeudenkäynnin.

Ilmoituksessa hallitus totesi kieltäneensä puolueen kaikki toiminnot, mukaan lukien kaikenlaisen julkaisutoiminnan, median, verkko- ja sosiaalisen median käytön sekä kampanjat, kulkueet, kokoukset, kokoontumiset tai konferenssit, kunnes johtajien ja aktivistien oikeudenkäynti on saatu päätökseen.

Päätös astui voimaan välittömästi.

Vaalilautakunta ilmoitti erikseen maanantaina, ettei se salli Hasinan johtaman puolueen osallistua seuraaviin vaaleihin. Poliittisten puolueiden on oltava vaalilautakunnan rekisteröimiä osallistuakseen vaaleihin.

Hallituksen neuvonantaja totesi maanantaina, että kuka tahansa, joka julkaisee verkossa Awami-liittoa tukevia kommentteja, joutuu pidätetyksi.

Vastustusta Hasinaa kohtaan

Awami-liitto syytti väliaikaishallitusta yhteiskunnan jakolinjojen syventämisestä ja demokraattisten normien polkemisesta kieltämällä sen toiminnan sunnuntaina.

Puolue totesi lausunnossaan, että kielto "syvensi yhteiskunnan jakautumista, tukahdutti demokraattisia normeja, ruokki meneillään olevaa vainoa toisinajattelijoita vastaan ja tukahdutti osallistavuutta, kaikki epädemokraattisia toimia."

Awami-liitto on yksi Bangladeshin kahdesta suuresta puolueesta, jolla on ollut hankala historia parlamentaarisen demokratian suhteen, joka on tunnettu ristiriidoista, vallankaappauksista ja poliittisista salamurhista.

Hasina, Bangladeshin itsenäisyysjohtajan Sheikh Mujibur Rahmanin tytär, pakeni maasta 5. elokuuta viime vuonna ja on ollut maanpaossa Intiassa siitä lähtien yhdessä monien puolueen johtohahmojen, entisten ministerien ja kansanedustajien kanssa. Heitä on syytetty mielenosoittajien tappamisesta viime vuoden heinä-elokuussa tapahtuneen kapinan aikana Hasinan 15-vuotista hallintoa vastaan.

YK:n ihmisoikeustoimisto raportoi helmikuussa, että jopa 1 400 ihmistä saattoi kuolla kolmen viikon sisällä Hasinaa vastustaneiden mielenosoitusten aikana. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto suositteli raportissaan, että "poliittisten puolueiden kieltoja tulisi välttää, sillä ne heikentäisivät aitoa monipuoluejärjestelmää ja käytännössä riistäisivät suuren osan Bangladeshin äänestäjistä heidän oikeutensa."

Awami-liitto, joka johti yhdeksän kuukautta kestänyttä sotaa Pakistania vastaan itsenäisyyden saavuttamiseksi vuonna 1971, on ollut kovan paineen alla Hasinan syrjäyttämisen jälkeen.

Mielenosoittajat ovat hyökänneet ja polttaneet monia puolueen toimistoja, mukaan lukien sen päämajan Dhakassa.

Puolue syyttää väliaikaishallitusta joukkojen tukemisesta, jotka hyökkäävät heidän aktivistiensa ja johtajiensa koteihin ja liiketoimintoihin. Se väittää, että tuhansia sen kannattajia on pidätetty eri puolilla maata ja että monia olisi tapettu.

Yunus on todennut, että seuraavat vaalit järjestetään todennäköisesti joko joulukuussa tai ensi vuoden kesäkuussa.