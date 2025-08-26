Oikeudenkäynti viime vuoden joulukuussa Suomenlahdella tapahtuneesta viidestä kaapelirikosta alkoi eilen Helsingissä.

Syyttäjä vaati Eagle S-öljytankkerin kapteenille ja kahdelle perämiehelle kahden ja puolen vuoden ehdotonta vankeutta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä, kun tankkeri väitetysti raahasi ankkuria merenpohjassa vaurioittaen Suomen ja Viron välistä Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelia ja tietoliikennekaapeleita.

Syytetyt kiistivät syyllisyytensä ja sanoivat kaapelirikkojen olleen vahinko. He väittivät laivan ankkurin pudonneen merenpohjaan teknisen vian vuoksi.

“Kyse oli tavanomaisesta merionnettomuudesta. Olen toiminut parhaan kykyni mukaan. Luotan, että suomalainen oikeus ratkaisee asian reilusti”, Eagle S:n toinen intialainen perämies Santosh Kumar Chaurasia sanoi medialle eilisen oikeudenkäynnin tauolla.

Kaapelirikon tultua ilmi joulupäivänä 2024 Suomen turvallisuusviranomaiset käskivät Venäjältä liikkeelle lähtenyttä Cookinsaarten lipun alla seilannutta alusta siirtymään Suomen vesille, jossa aluksen matka keskeytettiin ja viranomaiset laskeutuivat laivan kannelle helikoptereista.