Oikeudenkäynti viime vuoden joulukuussa Suomenlahdella tapahtuneesta viidestä kaapelirikosta alkoi eilen Helsingissä.
Syyttäjä vaati Eagle S-öljytankkerin kapteenille ja kahdelle perämiehelle kahden ja puolen vuoden ehdotonta vankeutta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä, kun tankkeri väitetysti raahasi ankkuria merenpohjassa vaurioittaen Suomen ja Viron välistä Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelia ja tietoliikennekaapeleita.
Syytetyt kiistivät syyllisyytensä ja sanoivat kaapelirikkojen olleen vahinko. He väittivät laivan ankkurin pudonneen merenpohjaan teknisen vian vuoksi.
“Kyse oli tavanomaisesta merionnettomuudesta. Olen toiminut parhaan kykyni mukaan. Luotan, että suomalainen oikeus ratkaisee asian reilusti”, Eagle S:n toinen intialainen perämies Santosh Kumar Chaurasia sanoi medialle eilisen oikeudenkäynnin tauolla.
Kaapelirikon tultua ilmi joulupäivänä 2024 Suomen turvallisuusviranomaiset käskivät Venäjältä liikkeelle lähtenyttä Cookinsaarten lipun alla seilannutta alusta siirtymään Suomen vesille, jossa aluksen matka keskeytettiin ja viranomaiset laskeutuivat laivan kannelle helikoptereista.
Alus takavarikoitiin muutamaksi päiväksi, ohjattiin Porvooseen ja miehistön epäillyt asetettiin matkustuskieltoon tutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi.
Laivan georgialainen kapteeni Davit Vadatchkoria on arvostellut viranomaisten toimintaa ja konepäällikön kohtelua aluksella, joka oli pakotettu istumaan aseella uhaten.
“He ottivat häntä niskasta kiinni ja pakottivat hänet tuolille aseen kanssa. Sitten hän vain istui siinä samassa asennossa koko illan”, kapteeni oli sanonut kuulusteluissa.
Suomen viranomaiset ovat pitäneet Eagle S:ää Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon kuuluvana aluksena, jotka seilaavat muiden maiden lippujen alla ja kiertävät pakotteita.
Itämeren alueella on tapahtunut useita epäillyttäviä kaapeli- ja kaasuputkien katkoksia Venäjän aloitettua sotansa Ukrainassa helmikussa 2022. Eagle S:n tapaus sai Itämeren alueen Nato-maat hälytystilaan.