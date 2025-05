Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaiset ilmoittivat tarkastelevansa sosiaalisen median tilejä ja eväävänsä viisumeita tai oleskelulupia henkilöiltä, jotka julkaisevat presidentti Donald Trumpin hallinnon antisemitistiseksi katsomaa sisältöä.

Antisemitistiseksi määritellyt julkaisut sisältävät sosiaalisen median toiminnan, joka tukee Yhdysvaltojen terroristijärjestöiksi luokittelemia ryhmiä.

Tämä keskiviikkona tehty päätös seuraa Trumpin hallinnon kiistanalaista päätöstä peruuttaa viisumit Yhdysvalloissa olevilta opiskelijoilta, vaikka maan perustuslain ensimmäinen lisäys takaa sananvapauden.

Kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Kristi Noem totesi, että "kukaan, joka kuvittelee voivansa tulla Amerikkaan ja piiloutua ensimmäisen lisäyksen taakse edistääkseen antisemitististä väkivaltaa ja terrorismia, ei ole tervetullut tänne", Ministeriön tiedottaja Tricia McLaughlin sanoi lausunnossaan.

Yhdysvaltain kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto ilmoitti, että "sosiaalisen median sisältö, joka osoittaa ulkomaalaisen tukevan, edistävän tai kannattavan antisemitististä terrorismia, antisemitistisiä terroristijärjestöjä tai muuta antisemitististä toimintaa, katsotaan negatiiviseksi tekijäksi" päätettäessä maahanmuuttoetuuksista.

Linjaukset astuvat voimaan välittömästi ja ne koskevat opiskelijaviisumeja sekä pysyvän oleskeluluvan, eli "green cardin" hakemuksia.

Ulkoministeri Marco Rubio ilmoitti viime kuun lopulla peruuttaneensa noin 300 henkilön viisumit ja tekevänsä näin päivittäin.

Rubio totesi, että ei-Yhdysvaltain kansalaisilla ei ole samoja oikeuksia kuin amerikkalaisilla, ja että viisumien myöntäminen tai epääminen on hänen, ei tuomareiden, päätettävissä.

Useat viisuminsa menettäneet henkilöt väittävät, etteivät ole koskaan ilmaisseet juutalaisvastaisia näkemyksiä, ja jotkut kertovat joutuneensa kohteeksi vain siksi, että olivat samassa paikassa mielenosoitusten kanssa.

Tunnetuin karkotustapaus on Mahmoud Khalil, joka johti mielenosoituksia Columbian yliopistolla New Yorkissa. Hänet vietiin myös Louisianaan odottamaan karkotusmenettelyjä, vaikka hän on Yhdysvaltain pysyvä asukas.

Trumpin hallinto on myös pysäyttänyt miljoonien dollarien arvosta liittovaltion rahoitusta johtaville yliopistoille, koska viranomaisten mukaan ne eivät reagoineet asianmukaisesti antisemitismiin Gazan sodan vuoksi puhjenneiden mielenosoitusten yhteydessä.