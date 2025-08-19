"Jokainen hyökkäys humanitaarista työntekijää vastaan on hyökkäys meitä kaikkia ja palvelemiamme ihmisiä vastaan”, sanoi YK:n avun johtaja Tom Fletcher. "Tämän mittakaavan hyökkäykset, ilman minkäänlaista vastuuta, ovat häpeällinen merkki kansainvälisestä toimettomuudesta."

Tähän mennessä vuonna 2025 on jo surmattu 265 avustustyöntekijää Aid Worker Security Database -tietokannan alustavien tietojen mukaan.

YK korosti, että hyökkäykset humanitaarista henkilökuntaa kohtaan rikkovat kansainvälistä lakia ja heikentävät elintärkeän avustuksen saamista miljoonille sodan ja katastrofien uhreille. "Väkivalta avustustyöntekijöitä kohtaan ei ole väistämätöntä. Sen on loputtava", Fletcher sanoi.

Maailman terveysjärjestö raportoi myös yli 800 hyökkäyksestä terveydenhuoltoa vastaan 16 alueella tänä vuonna, joissa yli 1 110 terveydenhuollon työntekijää ja potilasta kuoli ja satoja loukkaantui.

Maailman humanitaarisen avun päivää vietetään vuosittain 19. elokuuta, muistoksi vuoden 2003 YK:n päämajan pommi-iskusta Bagdadissa, jossa kuoli 22 ihmistä, mukaan lukien YK:n lähettiläs Sergio Vieira de Mello.