YK: Israelin iskut Gazassa surmasivat lähes puolet kaikista vuonna 2024 surmatuista avustustyöntekijöistä
YK tuomitsi vuonna 2024 kuolleiden avustustyöntekijöiden ennätyksellisen korkean määrän "häpeälliseksi" kansainvälisen toiminnan puutteeksi ja varoitti, että avustustyöntekijöihin kohdistuvat hyökkäykset pysyvät edelleen hälyttävällä tasolla.
YK tuomitsi 383 avustustyöntekijän kuolemien kokonaismäärän "häpeälliseksi osoitukseksi" kansainvälisestä välinpitämättömyydestä. / Reuters
yhdeksän tuntia sitten

Lähes puolet kaikista vuonna 2024 maailmanlaajuisesti surmatuista avustustyöntekijöistä kuoli Gazassa, jossa 183 humanitaarista työntekijää menetti henkensä Israelin iskuissa, YK ilmoitti tiistaina.

YK tuomitsi kaikkiaan 383 kuolemantapausta "häpeällisenä merkkinä" kansainvälisestä välinpitämättömyydestä ja varoitti, että tämän vuoden luvut ovat yhtä huolestuttavia.

Vuoden 2024 luku merkitsi 31 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Myös Sudanissa surmattiin 60 avustustyöntekijää ja kymmeniä muita konfliktialueilla ympäri maailmaa.

YK:n mukaan valtiolliset toimijat olivat yleisimpiä hyökkääjiä, ja suurin osa kuolleista oli paikallista henkilökuntaa, jotka joutuivat kohteiksi joko kentällä tai kodeissaan.

Kuolemien lisäksi 308 avustustyöntekijää haavoittui, 125 kidnapattiin ja 45 pidätettiin viime vuonna YK:n raportin mukaan, joka julkaistiin Maailman humanitaarisen avun päivänä.

‘Häpeällinen merkki kansainvälisestä toimettomuudesta’

"Jokainen hyökkäys humanitaarista työntekijää vastaan on hyökkäys meitä kaikkia ja palvelemiamme ihmisiä vastaan”, sanoi YK:n avun johtaja Tom Fletcher. "Tämän mittakaavan hyökkäykset, ilman minkäänlaista vastuuta, ovat häpeällinen merkki kansainvälisestä toimettomuudesta."

Tähän mennessä vuonna 2025 on jo surmattu 265 avustustyöntekijää Aid Worker Security Database -tietokannan alustavien tietojen mukaan.

YK korosti, että hyökkäykset humanitaarista henkilökuntaa kohtaan rikkovat kansainvälistä lakia ja heikentävät elintärkeän avustuksen saamista miljoonille sodan ja katastrofien uhreille. "Väkivalta avustustyöntekijöitä kohtaan ei ole väistämätöntä. Sen on loputtava", Fletcher sanoi.

Maailman terveysjärjestö raportoi myös yli 800 hyökkäyksestä terveydenhuoltoa vastaan 16 alueella tänä vuonna, joissa yli 1 110 terveydenhuollon työntekijää ja potilasta kuoli ja satoja loukkaantui.

Maailman humanitaarisen avun päivää vietetään vuosittain 19. elokuuta, muistoksi vuoden 2003 YK:n päämajan pommi-iskusta Bagdadissa, jossa kuoli 22 ihmistä, mukaan lukien YK:n lähettiläs Sergio Vieira de Mello.

