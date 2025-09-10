Ulkoministeri Elina Valtosen poliittinen valtiosihteeri Pasi Rajala väitti the Guardian -lehden haastattelussa Australian vierailulla Kiinan ja Venäjän tekevän entistä enemmän yhteistyötä voidakseen sekaantua "vapaiden yhteiskuntien” asioihin ja murtaakseen uskoa hallintoihin.

Rajala sanoi, että Venäjä ei pystyisi ylläpitämään sotaansa Ukrainassa ilman Kiinan apua. Tähän kuuluu hänen mukaansa tärkeä teknologia, ja öljy- ja kaasumyyntien tuotot.

Rajala haluaisi, että Kiinan ja Venäjän toimintaa tuotaisiin entistä enemmän esille julkisuudessa.

“Kyberhyökkäykset, politiikkaan sekaantuminen - Euroopassa on ollut myös salamurhajuonia”, hän sanoi lehdelle.