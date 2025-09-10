MAAILMA
Pasi Rajala: Kiina ja Venäjä sekaantuvat entistä enemmän "vapaiden yhteiskuntien" asioihin
Ulkoministeri Elina Valtosen poliittinen valtiosihteeri Pasi Rajala antoi Australian vierailulla haastattelun the Guardian-lehdelle, jossa hän väitti Venäjän ja Kiinan tekevän entistä enemmän yhteistyötä.
Pasi Rajala (keskellä) aiemmin tänä vuonna Brysselissä. / AP
Ulkoministeri Elina Valtosen poliittinen valtiosihteeri Pasi Rajala väitti the Guardian -lehden haastattelussa Australian vierailulla Kiinan ja Venäjän tekevän entistä enemmän yhteistyötä voidakseen sekaantua "vapaiden yhteiskuntien” asioihin ja murtaakseen uskoa hallintoihin.

Rajala sanoi, että Venäjä ei pystyisi ylläpitämään sotaansa Ukrainassa ilman Kiinan apua. Tähän kuuluu hänen mukaansa tärkeä teknologia, ja öljy- ja kaasumyyntien tuotot.

Rajala haluaisi, että Kiinan ja Venäjän toimintaa tuotaisiin entistä enemmän esille julkisuudessa.

“Kyberhyökkäykset, politiikkaan sekaantuminen - Euroopassa on ollut myös salamurhajuonia”, hän sanoi lehdelle.

Vuonna 2024 saksalaisen asevalmistajayrityksen johtajan murhayritys Venäjän hallinnon toimesta saatiin onnistuneesti estettyä.

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin lentoon kohdistui myös aiemmin tässä kuussa GPS-häirintää, minkä epäiltiin olleen Venäjän tekemää.

Rajalan mukaan Venäjä ja Kiina ovat “tiukasti yhteen sidottuja”, ja Kiina haluaa oppia Venäjän kokemuksista Ukrainan taistelukentillä.

Valtiosihteeri ei kuitenkaan halunnut olla alarmistinen, vaikka hän painotti tiedottamisen tärkeyttä.

