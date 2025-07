Iran antoi varoituksen ennen ohjusiskuaan merkittävään Yhdysvaltain lentotukikohtaan Qatarissa viime kuussa vastauksena Yhdysvaltain ilmaiskuihin, jotka kohdistuivat Iranin ydinohjelmaan, kertoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump 3. heinäkuuta.

”Tiedättekö, he soittivat minulle kertoakseen, että heidän täytyy ampua meitä kohti. Tämä oli Iran, hyvin kunnioittavaa. Se tarkoittaa, että he kunnioittavat meitä”, Trump sanoi puhuessaan tilaisuudessa Iowassa, joka oli osa maan 250-vuotisjuhlallisuuksia.

”Koska pudotimme 14 pommia, he sanoivat: ’Haluaisimme ampua teitä 14 kertaa.’ Minä sanoin: ’Antakaa mennä. Ymmärrän.’”

Trump kertoi, että Iran ilmoitti myös tarkasta ajankohdasta, jolloin hyökkäys Al-Udeidin lentotukikohtaan tapahtuisi. Tukikohta toimii Yhdysvaltain Keskuskomennon (CENTCOM) eteenpäin operoivana päämajana Lähi-idässä.

”He kertoivat, missä he tekisivät sen. Minä sanoin: ’Hyvä.’ Tyhjensimme tukikohdan. Se oli kaunis sotilastukikohta Qatarissa”, hän sanoi.

’Sanoin, että se on ok’

”He sanoivat: ’Herra, kello yhdeltä.’ Minä sanoin, että se on ok.”

”Voitteko kuvitella? Tämä on Iran, he olivat tarpeeksi ystävällisiä soittaakseen minulle ja kertoakseen, että he haluaisivat ampua minua 14 kertaa. Minä sanoin: ’Antakaa mennä.’ Ja he ampuivat 14 erittäin nopeaa huippuluokan ohjusta. Jokainen niistä ammuttiin alas.”

Iranin isku, joka tapahtui 23. kesäkuuta, oli huipentuma lähes kahden viikon alueelliselle kärjistymiselle, joka alkoi 13. kesäkuuta, kun Israel teki ilmaiskuja Iranin ydin- ja sotilaskohteisiin. Teheran vastasi ohjus- ja dronehyökkäyksillä, ja Yhdysvallat vastasi pommittamalla kolmea Iranin ydinlaitosta.

Yhdysvaltojen välittämä tulitauko astui voimaan seuraavana päivänä, 24. kesäkuuta.

Trump toisti myös väitteensä, että Yhdysvaltain ilmaiskut olivat tuhonneet Iranin ydinohjelman.

”Iranin ydinrikastus on tuhottu”, hän sanoi. ”Muistatteko, kun CNN sanoi, ettei sitä ollut tuhottu? Nyt se on todistettu; se on tuhottu.”

3. heinäkuuta Pentagonin tiedottaja Sean Parnell sanoi, että Yhdysvaltain iskut olivat heikentäneet Iranin ydinohjelmaa jopa kahdella vuodella ja väitti, että Yhdysvaltain sotilasoperaatio oli todennäköisesti saavuttanut tavoitteensa, huolimatta varovaisemmasta alkuarviosta, joka vuoti julkisuuteen.