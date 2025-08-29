MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Ilmavoimat aikoo poistaa hakaristin lipuistaan
Ilmavoimien tunnuksena vuonna 1918 käyttöön otettu hakaristi aiotaan nyt poistaa myös joukko-osastojen lipuista kiusallisten tilanteiden välttämiseksi ulkomaalaisten kanssa.
Hakaristiä ei ole nähty ilmavoimien lentokoneissa sitten toisen maailmansodan. / Ilmavoimat via AP
29. elokuuta 2025

Suomen ilmavoimat aikoo lopettaa hakaristitunnuksen käytön joukko-osastojensa lipuissa lippu-uudistuksen myötä, Yle raportoi.

Hakaristi on ollut käytössä ilmavoimien tunnuksena jo vuodesta 1918 lähtien, eli kauan ennen kuin Adolf Hitler teki sen tunnetuksi natsi-Saksan symbolina. Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945 ilmavoimat lopetti hakaristin käytön sen lentokoneissaan. Lippuihin hakaristi sen sijaan ilmestyi vuonna 1950.

Hakaristi ei ole alunperin natsien keksimä symboli. Sitä on käytetty tuhansia vuosia muun muassa Intiassa hyvän onnen symbolina. Nykyään se kuitenkin yhdistetään vahvasti natsi-ideologiaan.

“Joskus voi tulla kiusallisia tilanteita ulkomaalaisten vieraiden kanssa. On ehkä järkevää elää ajassa”, Karjalan lennoston komentaja Tomi Böhm totesi Ylelle.

Erityisesti komentaja mainitsee yhteistyön Yhdysvaltalaisten kanssa. Suomi on lisännyt puolustusyhteistyötä amerikkalaisten kanssa sitten Natoon liittymisen.

Hakaristi on jo poistettu ilmavoimien pääesikunnan käytöstä.

Tarkkaa aikataulua hakaristien poistamiselle lipuista ei vielä ole, Böhm kertoo.

