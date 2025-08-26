Presidentti Alexander Stubb sanoi maanantaina Maarianhaminassa Israelin rikkovan kansainvälistä lakia Gazassa. Stubb oli Ahvenanmaalla osallistumassa Itämeren parlamentaarikkokonferenssiin.
“Se mitä Israel tekee Gazassa, rikkoo kaikkia kansainvälisiä lakeja”, hän sanoi vastatessaan toimittajan kysymykseen tiedotustilaisuudessa.
Stubb kuvaili myös Gazan tilannetta humanitaariseksi katastrofiksi.
“Se, että emme ole saaneet Gazan tilannetta hallintaan, tarkoittaa Ihmiskunnan epäonnistuneen.”
Suomi ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota huolimatta siitä, että monet niin sanotut verrokkimaat ovat ilmoittaneet näin tekevänsä ennen YK:n yleiskokousta syyskuussa. Hallituspuolueet ovat jakautuneet asian suhteen.
Presidentti Stubb sen sijaan on ilmaissut olevansa valmis hyväksymään ehdotuksen Palestiinan tunnustamisesta, jos hallitus sellaisen hänen eteensä toisi.
Stubb sanoi jälleen tiistaina, että olisi hyvä, jos Suomi tunnustaisi Palestiinan.
“Suomen ulkopoliittisen pitkän linjan näkökulmasta pitäisin tarkoituksenmukaisena, että tunnustaisimme Palestiinan”, hän sanoi suurlähettiläspäivillä Helsingissä.