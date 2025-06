Yhdysvaltain ulkoministeriö on kieltäytynyt kommentoimasta Yhdysvaltain Israelin-suurlähettilään Mike Huckabeen lausuntoja, joissa hän totesi, että Yhdysvallat ei enää tavoittele itsenäisen Palestiinan valtion perustamista.

"En aio luonnehtia suurlähettilään lausuntoja. En aio selittää niitä tai kommentoida niitä lainkaan. Hän puhuu varmasti omasta puolestaan", ulkoministeriön tiedottaja Tammy Bruce sanoi tiistain tiedotustilaisuudessa.

Kun Brucelta kysyttiin, puhuiko Huckabee omasta näkökulmastaan vai heijastivatko hänen kommenttinsa Trumpin hallinnon politiikan muutosta, hän kehotti toimittajaa kysymään Valkoiselta talolta.

"En aio analysoida suurlähettilään lausuntoja... En myöskään aio puhua siitä, mitä ihmiset väittävät hänen sanoneen tai jättäneen sanomatta. En aio spekuloida tästä aiheesta juuri nyt", hän sanoi.

"Mitä tulee Yhdysvaltain politiikkaan ja erityisesti presidentin kantaan, suosittelen ottamaan yhteyttä Valkoiseen taloon."

Haastattelussa Bloomberg Newsin kanssa Huckabeelta kysyttiin, onko Palestiinan valtion perustaminen edelleen Yhdysvaltain politiikan tavoite. Hän vastasi: "En usko niin."

"Ellei tapahdu merkittäviä muutoksia, jotka muuttavat kulttuuria, sille ei ole tilaa", Bloomberg siteerasi hänen sanoneen.

Kun Brucea pyydettiin kommentoimaan viiden maan – Kanadan, Australian, Uuden-Seelannin, Norjan ja Iso-Britannian – päätöstä asettaa pakotteita Israelin ministereille Itamar Ben-Gvirille ja Bezalel Smotrichille, hän sanoi, että Yhdysvallat pitää tätä "äärimmäisen haitallisena."

"Se ei tuo meitä yhtään lähemmäksi tulitaukoa Gazassa", hän sanoi ja lisäsi, että näiden maiden tulisi keskittyä "todelliseen syylliseen" – palestiinalaiseen vastarintaryhmään Hamasiin.

"Olemme huolissamme kaikista toimista, jotka eristävät Israelia kansainvälisestä yhteisöstä entisestään. Jos liittolaisemme haluavat auttaa, heidän tulisi keskittyä tukemaan erityislähettiläs Steve Witkoffin neuvotteluja ja Gazan humanitaarista säätiötä ruoan ja avustuksen osalta", hän lisäsi.

Israel, joka on torjunut kansainväliset tulitaukopyynnöt, on jatkanut tuhoisaa hyökkäystään Gazassa lokakuusta 2023 lähtien, surmaten lähes 55 000 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia.

Avustusjärjestöt ovat varoittaneet nälänhädän uhasta yli kahden miljoonan asukkaan Gazassa.

Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa. Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen siviileihin kohdistuneiden sotarikosten vuoksi Gazassa.