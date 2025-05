Airbus, Dassault Systèmes ja yli 90 pienempää eurooppalaista teknologiayritystä ja etujärjestöä ovat vedonneet Euroopan komission puheenjohtajaan Ursula von der Leyeniin suvereenin infrastruktuurirahaston perustamiseksi, jotta julkisia investointeja huipputeknologioihin voitaisiin lisätä.

Yritykset ja ryhmät korostivat, että viimeaikaiset Yhdysvaltojen ja EU:n toimet sekä Yhdysvaltojen päätökset osoittavat, kuinka kiireellistä Euroopalle on ryhtyä toimiin säilyttääkseen strategisen autonomiansa keskeisillä aloilla.

"Euroopan on otettava aloite takaisin haltuunsa ja tultava teknologisesti riippumattomammaksi kaikilla kriittisen digitaalisen infrastruktuurinsa tasoilla, alkaen loogisesta infrastruktuurista — sovelluksista, alustoista, mediasta, tekoälykehyksistä ja -malleista — fyysiseen infrastruktuuriin saakka, kuten siruihin, laskentaan, tallennukseen ja yhteyksiin", kirjeessä todettiin. Kirje on päivätty 14. maaliskuuta ja Reuters on nähnyt sen.

"Euroopan nykyiset moninaiset riippuvuudet aiheuttavat turvallisuus- ja luotettavuusriskejä, vaarantavat suvereniteettimme ja haittaavat kasvuamme", kirjeessä sanottiin.

‘Eurooppalaiset tavarantoimittajat kilpailukykyisiksi’

Kirjeen mukaan suvereenin infrastruktuurirahaston perustaminen on keskeistä näin kunnianhimoisen tavoitteen rahoittamiseksi, erityisesti pääomaintensiivisillä arvoketjun osa-alueilla, kuten kvanttiteknologioissa ja siruissa.

Kirjeessä ehdotettiin myös, että hallitukset ottaisivat käyttöön "osta eurooppalaista" -politiikan julkisissa hankintakilpailuissa lisätäkseen kysyntää ja kannustaakseen yrityksiä investoimaan.

"Tavoitteena ei ole sulkea pois ei-eurooppalaisia toimijoita, vaan luoda tila, jossa eurooppalaiset tavarantoimittajat voivat aidosti kilpailla (ja perustella investointeja)", kirjeessä todettiin.

Kirjeen allekirjoittajiin kuuluvat muun muassa ranskalainen pilvipalveluntarjoaja OVH Cloud ja vastaavat yritykset muista EU-maista, European Software Institute, European Startup Network, German AI Association, Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) sekä Ranskan julkinen investointipankki BPI France.

Kirje oli osoitettu myös EU:n teknologia-asioista vastaavalle Henna Virkkuselle.