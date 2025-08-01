GAZAN SOTA
Hallituspuolueet jakautuneet Palestiinan tunnustamisen suhteen
Presidentti Alexander Stubb sanoi eilen olevansa valmis hyväksymään mahdollisen esityksen Palestiinan tunnustamisesta. Kaksi hallituspuoluetta kuitenkin vastustaa ajatusta jyrkästi.
Hallituspuolueet ovat jakautuneet Palesiinan tunnustamisen suhteen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra pääministeri Petteri Orpon kanssa. / Reuters
1. elokuuta 2025

Petteri Orpon (kok.) hallitus on jakautunut Palestiinan tunnustamisen suhteen. Hallituspuolue perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi eilen, että hänen puolueelleen vain kerrottiin Suomen allekirjoittaneen YK:n vetoomuksen Palestiinan tunnustamisesta.

Perussuomalaiset ja myös halliituksessa olevat kristillisdemokraatit vastustavat Palestiinan tunnustamista jyrkästi. Kristillisdemokraatit ovat jopa sanoneet, että puolue lähtisi hallituksesta, jos Palestiina tunnustettaisiin.

Sen sijaan muu valtionjohto on tehnyt ulostuloja, jotka viittavaat toisenlaiseen kantaan. Eilen esimerkiksi tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi Suomen Tietotoimiston STT:n haastattelussa, että hän olisi valmis hyväksymään esityksen Palestiinan tunnustamisesta, jos hallitus sellaisen tekisi.

Purra kertoi Ylelle, että presidentin kommentit eivät vaikuta perussuomalaisten kantaan.

Pääministeri Orpo (kok.) ei ole tehnyt suoraa kannanottoa aiheesta, mutta hän kirjoitti eilen X:ssä hallituksen keskustelevan Palestiinan tunnustamisesta keskenään ja tasavallan presidentin kanssa.

Lähi-itään tarvitaan ratkaisu, joka takaa Palestiinalle ja Israelille turvallisen tulevaisuuden. Siviileille on saatava nopeasti apua”, hän kirjoitti.

Kainsainvälinen paine Palestiinan tunnustamiselle on noussut Israelin jatkaessa sen kansanmurhasotaa. Varsinkin tahallinen gazalaisten nälkiinnyttäminen ja avunhakijoiden ampuminen on saanut aikaan laajaa tuomitsemista.

Suomi ei ole tunnustanut Palestiinaa, mutta valtionjohto on aiemmin sanonut, että asiassa voidaan edetä, jos verrokkimaat, kuten Iso-Britannia, Ranska ja Tanska tunnustavat Palestiinan valtion.

Nyt vain Tanska ei ole tehnyt asiasta ilmoitusta.

YK:n yleiskokouksen lähestyessä syyskuussa on odotettavissa, että Palestiinan tunnustaa vielä suurempi joukko maita.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Suomi valmistautuu tunnustamaan Palestiinan.

