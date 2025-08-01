Petteri Orpon (kok.) hallitus on jakautunut Palestiinan tunnustamisen suhteen. Hallituspuolue perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi eilen, että hänen puolueelleen vain kerrottiin Suomen allekirjoittaneen YK:n vetoomuksen Palestiinan tunnustamisesta.

Perussuomalaiset ja myös halliituksessa olevat kristillisdemokraatit vastustavat Palestiinan tunnustamista jyrkästi. Kristillisdemokraatit ovat jopa sanoneet, että puolue lähtisi hallituksesta, jos Palestiina tunnustettaisiin.

Sen sijaan muu valtionjohto on tehnyt ulostuloja, jotka viittavaat toisenlaiseen kantaan. Eilen esimerkiksi tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi Suomen Tietotoimiston STT:n haastattelussa, että hän olisi valmis hyväksymään esityksen Palestiinan tunnustamisesta, jos hallitus sellaisen tekisi.

Purra kertoi Ylelle, että presidentin kommentit eivät vaikuta perussuomalaisten kantaan.

Pääministeri Orpo (kok.) ei ole tehnyt suoraa kannanottoa aiheesta, mutta hän kirjoitti eilen X:ssä hallituksen keskustelevan Palestiinan tunnustamisesta keskenään ja tasavallan presidentin kanssa.

“Lähi-itään tarvitaan ratkaisu, joka takaa Palestiinalle ja Israelille turvallisen tulevaisuuden. Siviileille on saatava nopeasti apua”, hän kirjoitti.