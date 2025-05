Pakistanin puolustusministeri on todennut, että naapurimaa Intian sotilaallinen hyökkäys on todennäköinen viime viikolla kiistellyssä Kashmirissa tapahtuneen kuolonuhreja vaatineen hyökkäyksen jälkeen, mikä on lisännyt jännitteitä kahden ydinasevaltion välillä.

"Olemme vahvistaneet joukkojamme, koska tämä on nyt todennäköistä. Tässä tilanteessa on tehtävä strategisia päätöksiä, ja nämä päätökset on tehty", puolustusministeri Khawaja Muhammad Asif kertoi Reutersille haastattelussa toimistossaan Islamabadissa.

Asif sanoi, että Intian retoriikka on kiihtynyt ja että Pakistanin armeija on tiedottanut hallitukselle mahdollisesta Intian hyökkäyksestä. Hän ei kuitenkaan antanut tarkempia yksityiskohtia siitä, miksi hän uskoo hyökkäyksen olevan todennäköinen.

Intian ulko- ja puolustusministeriöt eivät heti vastanneet kommenttipyyntöihin.

Kashmirin hyökkäyksessä kuoli 26 ihmistä, mikä aiheutti raivoa hinduenemmistöisessä Intiassa sekä vaatimuksia toimista muslimienemmistöistä Pakistania vastaan, vaikka New Delhi ei ole esittänyt todisteita Islamabadin yhteydestä hyökkäykseen.

Pakistan on julistanut hyökkäyksen "lavastetuksi" ja vaatinut puolueetonta tutkimusta.

Aiemmin tuntematon ryhmä, 'The Resistance Front', otti vastuun hyökkäyksestä lausunnossa, jota monet intialaiset mediat siteerasivat hyökkäyksen jälkeen.

Intian pääministeri Narendra Modi on luvannut jäljittää ja tuoda hyökkkääjät oikeuden eteen.

Pakistan on korkeassa valmiustilassa, mutta käyttäisi ydinaseitaan vain, jos "olemassaolollemme on suora uhka", sanoi Asif, kokenut poliitikko ja hallitsevan Pakistanin muslimiliiton (Nawaz) jäsen, joka on historiallisesti pyrkinyt rauhanneuvotteluihin Intian kanssa.

Toisessa haastattelussa pakistanilaisella kanavalla Asif sanoi: "Meidän tulisi henkisesti valmistautua siihen, että sota häämöttää horisontissa. Mahdollisuus on olemassa, hyvin selkeä mahdollisuus, että voimme joutua sotaan seuraavan päivän, kahden, kolmen tai neljän aikana."

Asif myöhemmin selvensi, ettei hänen lausuntonsa ollut sodan ennustus, vaan kommentti tulevien päivien tärkeydestä.

‘Sotatoimi’

Ministeri lisäsi, että Islamabad on lähestynyt ystävällismielisiä maita, mukaan lukien Persianlahden valtioita ja Kiinaa, ja tiedottanut myös Britanniaa, Yhdysvaltoja ja muita maita tilanteesta.

"Jotkut ystävämme Arabianlahdella ovat puhuneet molemmille osapuolille", Asif sanoi nimeämättä maita.

Kiina totesi maanantaina toivovansa pidättyväisyyttä ja toivotti tervetulleeksi kaikki toimenpiteet tilanteen rauhoittamiseksi. Asif sanoi, että Yhdysvallat on toistaiseksi "pysytellyt poissa" tilanteeseen puuttumisesta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kehotti maanantaina pikaiseen jännitteiden lieventämiseen.

"Haluamme, että Pakistanin ja Intian väliset jännitteet lieventyvät mahdollisimman pian ennen kuin ne kehittyvät vakavammaksi tilanteeksi", Erdoğan sanoi kabinetin kokouksen jälkeen pääkaupungissa Ankarassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui viime viikolla Kashmiria 1 500 vuotta vanhaksi kiistaksi ja sanoi, että Intia ja Pakistan selvittävät suhteensa keskenään, mutta ulkoministeriö totesi myöhemmin, että Washington on yhteydessä molempiin osapuoliin ja kehottaa heitä työskentelemään "vastuullisen ratkaisun" eteen.

Washington on aiemmin auttanut rauhoittamaan jännitteitä maiden välillä, jotka molemmat itsenäistyivät vuonna 1947, kun vetäytyvä Britannian siirtomaahallinto jakoi niemimaan kahdeksi valtioksi.

Delhi ja Islamabad ovat ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin toisiaan vastaan Kashmirin hyökkäyksen jälkeen. Intia on keskeyttänyt Indus-vesisopimuksen – tärkeän joen jakamista koskevan sopimuksen.

Pakistan on sulkenut ilmatilansa intialaisilta lentoyhtiöiltä ja keskeyttänyt Simlan sopimuksen maiden välillä.

Asif sanoi, että haavoittuvilta alueilta veden riistäminen on “sotatoimi”, ja että sopimus, joka on kestänyt aiemmat konfliktit, on kansainvälisten takaajien tukema.

"Olemme jo ottaneet yhteyttä asiaankuuluviin tahoihin tämän sopimuksen osalta", hän sanoi ja kehotti kansainvälistä yhteisöä ja Maailmanpankkia suojelemaan sopimusta.