Presidentti Donald Trumpin hallinto aloitti sunnuntaina laajat irtisanomiset Voice of America -kanavalla ja muissa Yhdysvaltojen rahoittamissa medioissa, mikä kertoo selvästi aikomuksesta heikentää näitä pitkään Yhdysvaltojen vaikutusvallalle tärkeinä pidettyjä kanavia.

Vain päivä sen jälkeen, kun kaikki työntekijät asetettiin virkavapaalle, määräaikaisilla sopimuksilla työskentelevät työntekijät saivat sähköpostin, jossa ilmoitettiin heidän työsuhteensa päättyvän maaliskuun lopussa.

Useamman työntekijän vahvistamassa sähköpostissa kerrottiin määräaikaisille työntekijöille, että "teidän on lopetettava kaikki työt välittömästi, eikä teillä ole lupaa käyttää viraston rakennuksia tai järjestelmiä".

Nämä työntekijät muodostavat suuren osan VOA:n työvoimasta, erityisesti ei-englanninkielisissä palveluissa, vaikka tarkkoja lukuja ei ollut heti saatavilla.

Monet näistä työntekijöistä eivät ole Yhdysvaltain kansalaisia, mikä tarkoittaa, että he todennäköisesti ovat riippuvaisia pian katoavista työpaikoistaan saadakseen viisumin pysyäkseen Yhdysvalloissa.

Suurin osa VOA:n vakituisista työntekijöistä, joilla on enemmän oikeudellista suojaa, ei saanut välitöntä irtisanomisilmoitusta, mutta heidät on asetettu hallinnolliselle vapaalle ja heitä on kielletty työskentelemästä.

Voice of America, joka perustettiin toisen maailmansodan aikana, lähettää ohjelmia ympäri maailmaa 49 kielellä.

Liam Scott, VOA:n toimittaja, joka raportoi lehdistönvapaudesta ja disinformaatiosta, kertoi saaneensa ilmoituksen, että hänen työsuhteensa päättyy 31. maaliskuuta.

Trumpin hallinnon toimet VOA:n ja sen sisarkanavien tuhoamiseksi "ovat osa laajempaa pyrkimystä purkaa hallintoa, mutta myös osa hallinnon hyökkäystä lehdistönvapautta ja mediaa vastaan", hän kirjoitti X:ssä.

"Olen raportoinut lehdistönvapaudesta pitkään, enkä ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa kuin mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut viime kuukausina."

VOA:n ollessa epävarmassa tilanteessa jotkut sen palveluista ovat siirtyneet soittamaan musiikkia uusien ohjelmien puutteessa.

‘Radikaalia propagandaa’

Trump allekirjoitti perjantaina toimeenpanomääräyksen, joka kohdistui VOA:n emoyhtiöön, Yhdysvaltain kansainvälisen median virastoon, osana viimeisimpiä laajoja leikkauksia liittovaltion hallinnossa.

Virastolla oli 3 384 työntekijää tilivuonna 2023. Se oli pyytänyt 950 miljoonaa dollaria nykyiselle tilivuodelle.

Laajat leikkaukset jäädyttivät myös Radio Free Europe/Radio Libertyn, joka perustettiin kylmän sodan aikana tavoittamaan entistä Neuvostoliiton blokkia, sekä Radio Free Asian, joka perustettiin Kiinaa, Pohjois-Koreaa ja muita Aasian maita varten.

Muita Yhdysvaltojen rahoittamia kanavia, joita leikataan, ovat muun muassa persiankielinen Radio Farda ja arabiankielinen Alhurra, joka perustettiin Irakin sodan jälkeen.

Valkoinen talo totesi lauantaina antamassaan lausunnossa, että "veronmaksajat eivät enää ole vastuussa radikaalista propagandasta”. Tällaisiä syytöksia on esitetty vain harvoin hillitystä VOA:sta ennen Trumpia.

Trump kritisoi säännöllisesti häntä koskevaa mediakäsittelyä ja on kyseenalaistanut VOA:n rahoituksen järkevyyden, kun sillä on "palomuuri", joka takaa sen toimituksellisen riippumattomuuden.

Trump on luvannut vähentää hallinnon kokoa radikaalisti veronalennusten mahdollistamiseksi teknologia-miljardööri Elon Muskin neuvojen mukaisesti. Hänen hallintonsa on jo lopettanut valtaosan ulkomaisesta kehitysavusta ja pyrkinyt heikentämään opetusministeriötä.

Toimet tapahtuvat samaan aikaan, kun Kiina ja Venäjä investoivat voimakkaasti valtiolliseen mediaan kilpaillakseen länsimaisten narratiivien kanssa, ja Kiina tarjoaa usein ilmaista sisältöä kehitysmaiden medioille.

Kiinalainen valtion omistama Global Times -lehti kirjoitti pääkirjoituksessaan VOA:n tuhosta, että "joidenkin perinteisten länsimaisten medioiden tiedon monopoli murenee".

"Kun yhä useammat amerikkalaiset alkavat murtautua ulos tietokuplistaan ja nähdä todellisen maailman ja moniulotteisen Kiinan, VOA:n levittämät demonisoivat narratiivit muuttuvat lopulta aikansa naurunaiheeksi", lehti totesi.