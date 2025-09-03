MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Israelin droonit pudottivat kranaatteja YK:n rauhanturvaajien lähelle Libanonissa: UNIFIL
"Tämä on yksi vakavimmista hyökkäyksistä UNIFIL:n henkilöstöä ja kalustoa vastaan sitten viime marraskuussa solmitun tulitaukosopimuksen", UNIFIL toteaa.
Yksi kranaatti osui 20 metrin päähän ja kolme noin 100 metrin päähän YK:n henkilökunnasta ja ajoneuvoista. / AA
3. syyskuuta 2025

YK:n väliaikaiset joukot Libanonissa (UNIFIL) ovat ilmoittaneet, että Israelin lennokit pudottivat neljä kranaattia lähelle rauhanturvaajia, jotka olivat tiistaiaamuna poistamassa esteitä YK:n asemapaikalle johtavalta tieltä.

"Tämä on yksi vakavimmista hyökkäyksistä UNIFIL:in henkilöstöä ja kalustoa vastaan viime marraskuun aselevon jälkeen", UNIFIL totesi keskiviikkona antamassaan lausunnossa.

Yksi kranaatti osui 20 metrin päähän ja kolme muuta noin 100 metrin päähän UNIFIL:in henkilöstöstä ja ajoneuvoista.

UNIFIL kertoi, että Israelin armeijalle oli etukäteen ilmoitettu UNIFIL:in tienraivaustöistä alueella, joka sijaitsee Marwahinin kylän kaakkoispuolella.

Viime viikolla YK:n turvallisuusneuvosto päätti yksimielisesti jatkaa rauhanturvaoperaatiota Libanonissa vuoden 2026 loppuun asti, minkä jälkeen aloitetaan vuoden mittainen järjestelmällinen ja turvallinen vetäytyminen.

Vuonna 1978 perustettu UNIFIL partioi Libanonin etelärajalla Israelin kanssa.

