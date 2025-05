Iranin, Venäjän ja Kiinan vuosittaiset yhteiset merivoimien harjoitukset alkavat maanantaina Kaakkois-Iranin Chabaharin satamassa, kertoi Iranin Tasnim-uutistoimisto sunnuntaina.

Harjoitus nimeltään Security Belt-2025 sisältää harjoituksia merikohteiden iskuista, vahingontorjunnasta sekä yhteisistä etsintä- ja pelastustoimista Kiinan puolustusministeriön virallisella Weibo-tilillä julkaistun ilmoituksen mukaan, raportoi Xinhua-uutistoimisto.

Kiinan laivasto-osastoon kuuluu hävittäjä- ja huoltoalus. Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa keskinäistä sotilaallista luottamusta ja edistää käytännön yhteistyötä osallistuvien maiden merivoimien välillä, ministeriö totesi.

Tämä kehitys tapahtuu vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähetti kirjeen Iranin korkeimmalle johtajalle Ali Khameneille aloittaakseen neuvottelut ydinsopimuksesta. Khamenei kuitenkin torjui tarjouksen syyttäen Washingtonia pyrkimyksestä asettaa entistä tiukempia rajoituksia kuin aiemmissa neuvotteluissa.

Tämä on viides Kiinan, Iranin ja Venäjän yhteinen merivoimien harjoitus sitten vuoden 2019.

Global Timesin mukaan kiinalainen sotilasasioiden asiantuntija Song Zhongping totesi, että Kiinan, Iranin ja Venäjän yhteiset harjoitukset ovat muuttuneet rutiiniksi. Song selitti, että harjoitukset keskittyvät pääasiassa ei-perinteisen turvallisuuden alojen koulutuksiin.

Songin mukaan harjoitus järjestetään Iranin Chabaharin sataman edustalla Omaninlahdella, joka on tärkeä portti Hormuzinsalmen ja Intian valtameren välillä. Tämä tekee siitä strategisen reitin, joka on keskeinen energiakuljetuksille. Song lisäsi, että harjoituksiin osallistuvilla kolmella maalla on energiayhteistyötä sekä tärkeitä strategisia intressejä alueen rauhan ja vakauden ylläpitämisessä.

Ministeriö ilmoitti, että he lähettävät hävittäjälaiva Baotoun ja huoltoalus Gaoyouhun laivaston 47. saattueosastosta.

Baotou on tyypin 052D ohjushävittäjä, ja Gaoyouhu on tyypin 903A monitoiminen huoltoalus. Ennen tätä harjoitusta nämä kaksi laivaston sota-alusta osallistuivat myös AMAN-2025 monikansalliseen meriharjoitukseen Pakistanissa helmikuun alusta puoliväliin.

Toinen kiinalainen sotilasasioiden asiantuntija, Zhang Junshe, kertoi Global Timesille, että laivaston saattueosastojen sota-alukset Adeninlahdella ja Somalian vesillä osallistuvat usein yhteisiin harjoituksiin ulkomaiden kanssa.

Tyypin 052D hävittäjä ja tyypin 903A huoltoalus muodostavat laivueen, joka kykenee monipuolisiin sotilasoperaatioihin vahvalla taistelukyvykkyydellä ja kestokyvyllä, Zhang totesi.