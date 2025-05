Gazassa on nyt maailman korkein lapsiamputoitujen määrä asukasta kohden Israelin yli vuoden kestäneen sodan jälkeen, Yhdistyneet kansakunnat ilmoitti.

"Gazassa on nyt maailman korkein lapsiamputoitujen määrä asukasta kohden – monet menettävät raajojaan ja joutuvat leikkauksiin saamatta edes puudutusta", YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi maanantaina. Hänen sijaisensa luki lausunnon Kairossa pidetyssä konferenssissa, jonka tavoitteena oli nopeuttaa humanitaarisen avun toimittamista alueelle.

Kuvaillen Gazan sodan runtelemaa tilannetta "kauhistuttavaksi ja apokalyptiseksi", YK:n pääsihteeri varoitti, että palestiinalaisten kohtaamat olosuhteet alueella voivat täyttää "vakavimpien kansainvälisten rikosten" tunnusmerkit.

Guterres korosti konfliktin tuhoisia vaikutuksia ja kansainvälisen toiminnan kiireellisyyttä. "Aliravitsemus on laajalle levinnyttä... Nälänhätä on välitön uhka. Samaan aikaan terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut", hän sanoi.

Pääsihteeri arvosteli myös avun toimittamiseen kohdistuvia kovia rajoituksia ja kutsui nykyisiä määriä "räikeän riittämättömiksi".

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n mukaan Gazaan on päässyt päivittäin vain 65 avustusrekkaa viime kuukauden aikana, kun taas ennen sotaa keskimääräinen määrä oli 500.

"Poliittisen tahdon kriisi"

Kansainväliset avustusjärjestöt ovat toistuvasti varoittaneet Gazan heikkenevistä olosuhteista ja huomauttaneet, että siviilit ovat nälänhädän partaalla.

Järjestöt ovat sanoneet, että avustuskuljetukset alueelle ovat nyt alhaisimmalla tasolla sitten Israelin sodan alkamisen.

Israel, joka konfliktin alussa asetti Gazan täydellisen saarron alaiseksi, on syyttänyt avustusongelmista avustusjärjestöjä, ja väittänyt niiden olevan kyvyttömiä käsittelemään ja jakamaan suuria määriä apua.

Guterres sanoi, että avun estäminen Gazaan "ei ole logistiikkakriisi" vaan pikemminkin "poliittisen tahdon ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perusperiaatteiden kunnioittamisen kriisi".

UNRWA puolestaan ilmoitti, että kaikki sen yritykset toimittaa apua Pohjois-Gazaan oli joko "evätty" tai "estetty" 6. lokakuuta 2024 ja 25. marraskuuta välisenä aikana alueella käytyjen kiivaiden taisteluiden vuoksi.

Guterres sanoi, että UNRWA on "korvaamaton elämän edellytys miljoonille palestiinalaisille", lisäten, että "jos UNRWA pakotetaan lopettamaan toimintansa, sen elintärkeiden palveluiden korvaamisen vastuu... lankeaisi Israelille".