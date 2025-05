Yhdysvaltain salaisen tiedusteluelimen, National Security Agencyn (NSA), johtaja ja hänen varamiehensä erotettiin torstaina, kertovat Yhdysvaltain tiedotusvälineet.

The Washington Postin mukaan Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat, että kenraali Timothy Haugh erotettiin hänen toimittuaan hieman yli vuoden tehtävässään.

Viranomaiset eivät antaneet syytä Haughin erottamiselle, lehti lisäsi.

Haugh toimi myös Yhdysvaltain kyberkomennon (US Cyber Command) johtajana. Tämä Pentagonin kybersodankäynnin yksikkö vastaa sekä hyökkäys- että puolustusoperaatioista kyberavaruudessa.

Myös NSA:n varajohtaja Wendy Noble erotettiin ja siirrettiin toiseen tehtävään Pentagonissa, The Post kertoi.

NSA on Yhdysvaltain hallituksen suurin ja salaisin signaalitiedusteluun keskittyvä virasto.

Pentagon ei heti vastannut AFP:n kommenttipyyntöön.

Haugh, joka nimitettiin tehtävään helmikuussa 2024, on aiemmin toiminut useissa korkean profiilin kyberturvallisuustehtävissä, mukaan lukien Cyber National Mission Forcen komentajana.

Demokraattien kongressiedustaja Jim Himes ilmaisi huolensa Haughin erottamisesta.

"Olen syvästi huolestunut kenraali Haughin erottamisesta. Olen tuntenut hänet rehellisenä ja suorapuheisena johtajana, joka noudatti lakia ja asetti kansallisen turvallisuuden etusijalle", hän sanoi X:ssä julkaistussa lausunnossaan.

"Pelkään, että juuri nämä ominaisuudet saattoivat johtaa hänen erottamiseensa tässä hallinnossa."

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt merkittäviä muutoksia asevoimien johtoon tammikuussa alkaneen virkakautensa aikana.

Trump erotti helmikuussa Yhdysvaltain korkeimman sotilasviranomaisen, kenraali Charles "CQ" Brownin, antamatta selitystä päätökselle, joka tehtiin alle kaksi vuotta hänen nelivuotisen kautensa alkamisen jälkeen.

Hänen hallintonsa on ajanut eteenpäin laajoja liittovaltion työntekijöiden irtisanomisia ja pyrkinyt purkamaan hallituksen instituutioita vain kuukausia toisen virkakauden alkamisen jälkeen.

US Cyber Commandin varakomentaja William J. Hartman ja NSA:n toiminnanjohtaja Sheila Thomas on nimitetty väliaikaisiksi NSA:n johtajaksi ja varajohtajaksi, The Post raportoi.