Viime viikolla kansainvälinen sotarikostuomari totesi, että Syyrian joukkohaudoista löytyneet todisteet paljastavat valtion ylläpitämän 'kuoleman koneiston' Assadin hallinnon alaisuudessa.

Haagissa toimiva kadonneita henkilöitä käsittelevä kansainvälinen komissio taas ilmoitti saaneensa tietoja, joiden mukaan Syyriassa saattaa olla jopa 66 vielä vahvistamatonta joukkohautaa.

Komission johtaja Kathryne Bomberger kertoi Reutersille, että heidän kadonneiden ilmoittamisportaalinsa on nyt 'räjähtänyt' uusista yhteydenotoista perheiltä.

Ovet Syyrian salaisiin vankiloihin avautuivat, kun aseelliset vastarintaryhmät syrjäyttivät Assadin hallinnon tämän kuukauden alussa. Tämä tapahtui yli 13 vuotta sen jälkeen, kun hallituksen vastaisten protestien julma tukahduttaminen johti sotaan, joka tappoi yli 500 000 ihmistä.

Monet perheet ryntäsivät entisiin vankiloihin, pidätyskeskuksiin ja joukkohautojen luo löytääkseen jälkiä kadonneista sukulaisistaan.

Lukemattomia sieluja maan alla

PBS raportoi Etelä-Damaskoksessa sijaitsevan Tadamonin tapahtumista näin: 'Lähes 14 vuoden sodan jälkeen alue on autio erämaa, jossa maan alla on enemmän ruumiita kuin maan päällä eläviä ihmisiä. Ihmisjäänteitä on hajallaan kaikkialla.'

The Syrian Emergency Task Force -pelastusryhmä väitti, että joukkohauta lähellä Damaskosta sisältää vähintään 100 000 ihmisen jäänteet Al Qutayfahissa.

BBC raportoi, että Damaskoksen lentokentälle johtavan tien varrella Husseiniyehissä satelliittikuvat osoittavat maisemien muutoksia alueilla, joilla joukkohautoja on löydetty.

Keskeinen syyrialainen pelastusryhmä sekä aktivisti kertoivat AFP:lle, että Damaskoksen ulkopuolelta löydetty hautapaikka on todennäköisesti joukkohauta pidätetyille.

Tämä paikka, joka sijaitsee Adran teollisuusalueen lähellä pääkaupungista koilliseen, on alle 20 kilometrin päässä pahamaineisesta Sednayan vankilasta.

'Uskomme, että tämä on joukkohauta. Löysimme avoimen haudan, jossa oli seitsemän luilla täytettyä säkkiä', Valkokypärät-pelastusryhmä kertoi.

Eteläisessä Syyriassa Daraan kuvernoraatissa löydettiin yli 12 joukkohautaa, jotka sisältävät oletettavasti Assadin syrjäytetyn hallinnon tappamien siviilien jäänteitä.

Damaskoksen lähellä Najhassa hautausmaan lähellä asuvat syyrialaiset kertoivat nähneensä jatkuvasti kylmäkuljetusautoja, jotka toivat ruumiita ja kaatoivat ne puskutraktoreilla kaivettuihin ojiin.

Säkkejä, joissa oli luita

Reutersin analysoimat satelliittikuvat osoittivat, että laajamittainen kaivaminen Al Qutayfahissa alkoi vuosien 2012 ja 2014 välillä ja jatkui vuoteen 2022 asti.

Syyrian siviilipuolustustiimit ovat saaneet lukuisia puheluita ihmisiltä, jotka väittävät nähneensä autojen jättäneen säkkejä tien varteen öisin. Myöhemmin säkeistä löytyi luita.

'Hallinnon kaatumisen jälkeen olemme saaneet yli 100 puhelua joukkohaudoista. Ihmiset uskovat, että jokaisessa sotilaskohteessa on sellainen', siviilipuolustuksen viranomaiset kertoivat.

Tietoja Syyrian joukkohaudoista tuli ensimmäisen kerran esiin Saksan oikeudenkäynneissä ja Yhdysvaltain kongressille annetuissa todistuslausunnoissa vuosina 2021 ja 2023.

Syyrialaisten ja kansainvälisten järjestöjen, mukaan lukien YK:n, mukaan yli 150 000 ihmistä on edelleen kateissa.