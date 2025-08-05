ILMASTO
Pohjoismaiden harvinainen helleaalto hämmensi viileää säätä etsineitä turisteja
Ennätyksellisen pitkään kestänyt hellekausi on päättynyt Suomessa. Yli 30 asteen lämpötiloja nähtiin jopa 22 päivän ajan heinäkuussa.
Ihmiset ottavat aurinkoa Rovaniemellä, Lapissa heinäkuussa 2025. / Reuters
5. elokuuta 2025

Eiliset sateet ja myrskyt päättivät jopa 22 päivää kestäneen harvinaisen helleputken Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Heinäkuussa Suomessa nähtiin ennätysmäärä yli 30 asteen lämpötiloihin kivunneita päiviä. Tämä oli pisin hellejakso sitten vuoden 1961, kun lämpötiloja alettiin kirjata.

Suomeen ja muualle Pohjoismaihin suunnanneet turistit eivät löytäneetkään kaipaamaansa viileää säätä paetessaan Välimeren kuumuutta ja maastopaloja.

Turismi on ollut nousussa Pohjolaan viime vuosina, kun niin sanottu “coolcations” -trendi, eli viileämpien kohteiden etsiminen on levinnyt lomailijoiden keskuudessa.

Tukholmalainen Moussaab El Bacha kertoi vanhempiensa yllätyksestä, kun he saapuivat vierailemaan poikansa luona Ruotsissa.

“(Vanhempani) olivat odottaneet viileämpää säätä Marokon kesään verrattuna. Mutta sen sijaan heistä tuntui, että kuumus seurasi heitä Ruotsiin”, mies kertoi AFP:lle.

Asiantuntijat sanovat, että helleaalloista on tulossa entistä yleisempiä pohjoisessa.

Arktiset alueet lämpiävät muita alueita nopeammin. Myös verrattuna muihin maanosiin, Euroopassa on nähty nopeinta ilmaston lämpenemistä sitten vuoden 1990 US National Oceanic and Atmospheric Administrationin (NOAA) mukaan.

