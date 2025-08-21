Puolustusministeriö on tiedottanut aloittavansa uuden valtakunnallisen ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa nuorten kuntoa jo ennen varusmiespalvelusta.
Syksyllä viiden paikkakunnan kutsunnoissa testataan tapoja, joilla nuoria saataisiin innostettua liikunnan pariin jo ennen armeijaa.
Liikunnan aluejärjestöjen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asiantuntijat antavat nuorille liikuntaneuvontaa ja -ohjausta sekä tietoa oman kotipaikkakunnan liikuntamahdollisuuksista.
Kutsuntaikäisten nuorten huonontunut kunto on puhuttanut Suomessa viime vuosina.
“Kutsuntojen liikunnanneuvonnan ja -ohjauksen avulla tuemme asevelvollisuuden toteutumista sekä tarjoamme eväitä liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen”, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo.
Häkkänen pitää nuorten huonoa kuntoa uhkana niin nuorten omalle hyvinvoinnille ja terveydelle kuin myös Suomen puolustukselle.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka tunnetaan liikunnallisuudestaan, on esiintynyt useissa puolustusvoimien videoissa kannustamassa nuoria liikkumaan.
Stubb toimii presidentin roolissa myös armeijan ylipäällikkönä.