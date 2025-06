Kolmas peräkkäinen väkivallan yö on syössyt Ballymenan ja lähikaupungit kriisiin, kun mellakoijat hyökkäsivät poliisia vastaan, sytyttivät ajoneuvoja tuleen ja kohdistivat hyökkäyksiä maahanmuuttajayhteisöihin.

Levottomuudet saivat alkunsa kahden paikallisen teinipojan pidätyksestä, jotka on yhdistetty aiemmin tällä viikolla tapahtuneeseen väitettyyn seksuaalirikokseen. Tilanne on pahentunut ilta illalta.

Poliisit ovat joutuneet jatkuvien hyökkäysten kohteeksi, kun heitä on heitelty polttopulloilla, tiilillä ja ilotulitteilla. Yli 30 poliisia on loukkaantunut Ballymenassa ja sen lähikaupungeissa. Ajoneuvoja on tuhottu, maahanmuuttajaperheitä on pakotettu lähtemään kodeistaan, ja yritykset ovat sulkeneet ovensa peläten uusia hyökkäyksiä.

Samaan aikaan Larne-kaupungissa naamioituneet nuoret hyökkäsivät Larne Leisure Centre -keskukseen levottomuuksien kolmantena yönä. Rakennuksen ikkunoita rikottiin ja sisällä sytytettiin tulipaloja. Sosiaalisessa mediassa oli aiemmin levinnyt virheellisiä väitteitä, että Ballymenasta siirrettyjä maahanmuuttajia olisi majoitettu tilapäisesti kyseiseen rakennukseen. Hyökkäyksen aikaan rakennuksessa ei kuitenkaan ollut ketään.

“Organisoitua rasistista huliganismia”

Maahanmuuttajayhteisöt, erityisesti Filippiineiltä ja Itä-Euroopasta, ovat raportoineet uhkauksista, vandalismista ja kodeistaan karkottamisesta. Jotkut perheet ovat naulanneet ikkunoitaan umpeen tai ripustaneet kansallislippuja harhauttaakseen hyökkääjiä. Eräs filippiiniläinen perhe jäi loukkuun kotiinsa, kun heidän autonsa sytytettiin tuleen.

Levottomuudet saivat alkunsa yleisön suuttumuksesta, kun kaksi paikallista 14-vuotiasta poikaa pidätettiin epäiltynä teinitytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä 7. kesäkuuta Ballymenan Clonavon Terrace -alueella.

Vaikka poliisi on vahvistanut epäiltyjen olevan paikallisia, verkossa levinnyt väärä tieto on lietsonut rasistista väkivaltaa.

Lehdistötilaisuudessa apulaispoliisipäällikkö Ryan Henderson kertoi, että viranomaiset arvioivat edelleen väkivallan luonnetta. “Tällä hetkellä emme tiedä, eikä tiedustelutietojen tai kuulemamme perusteella ole selvää, onko taustalla paramilitaarista koordinointia”, Henderson sanoi viitaten varjoparamilitaariryhmiin, jotka ovat edelleen aktiivisia maassa, jolla on katkeran väkivaltainen historia nationalististen katolilaisten ja unionististen protestanttien välillä.

Poliisi tarkastelee nyt valvontakameramateriaalia ja harkitsee lisätuen pyytämistä Britannian joukoilta. Väkivalta on levinnyt Ballymenan ulkopuolelle kaupunkeihin, kuten Newtownabbeyhin, Carrickfergusiin ja Coleraineen, joissa mellakantorjuntatoimia on otettu käyttöön.

Pohjois-Irlannin ensimmäinen ministeri Michelle O’Neill ja varaministeri Emma Little-Pengelly antoivat yhteisen lausunnon, jossa he tuomitsivat hyökkäykset “organisoiduksi rasistiseksi huliganismiksi.” Myös Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Keir Starmer kehotti rauhallisuuteen ja oikeusprosessin tukemiseen.

Pohjois-Irlannin ministerin Hilary Bennin on ilmoitettu suunnittelevan vierailevansa Ballymenassa arvioidakseen tilannetta paikan päällä.

Yhteisöryhmät ja kansalaisjohtajat työskentelevät tukeakseen kotinsa jättämään joutuneita perheitä ja lievittääkseen jännitteitä, kun tilanne alueella pysyy edelleen kireänä.