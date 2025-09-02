MAAILMA
Käräjäoikeus tuomitsi nigerialaisen separatistijohtajan vankeuteen terrorismirikoksista
Lahdessa pitkään asunut nigerialainen Simon Ekpa syyllistyi Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomion mukaan Nigerian Biafran alueen itsenäistymisen ajamiseen laittomin keinoin.
Terrorismirikoksista tuomittu SImon Ekpa saapui Suomeen alun perin urheilijana Nigeriasta. / Others
2. syyskuuta 2025

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi maanantaina nigerialaisen Simon Ekpan kuuden vuoden ehdottomaan vankeuteen terrorismirikoksista. Oikeus katsoi Lahdessa pitkään asuneen Ekpan syyllistyneen terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn julkiseen rikokseen kehottamiseen ja terroristiryhmän toimintaan osallistumiseen.

Tuomion mukaan Ekpa pyrki edistämään Nigerian Biafran alueen itsenäistymistä käyttämällä laittomia keinoja elokuun 2021 ja marraskuun 2024 välisenä aikana.

Biafra yritti irtaantui Nigeriasta vuonna 1967, mikä johti yli miljoonan ihmisen hengen vaatineeseen sisällissotaan. Sota päättyi vuonna 1970, mutta monet alueen Igbo-väestöön kuuluvista haaveilevat edelleen omasta valtiosta.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan Ekpa oli johtanut väkivaltaisen separatistiliikkeen toimintaa somen välityksellä ja hankkiutunut poliittisesti vaikutusvaltaiseen asemaan, tuomiossa todettiin.

Ekpa muun muassa osallistui separatistiliikkeen kehittämiseen yhä järjestäytyneempään muotoon. Liikkeen alaisuuteen perustetiin aseellisia ryhmiä, joita Ekpa varusti aseilla, räjähteillä ja ampumatarvikkeilla.

Ekpa oli myös tuomion mukaan käyttänyt X-tiliään ihmisten kehottamiseen rikolliseen toimintaan. Hänellä oli parhaimmillaan 179 000 seuraaja sosiaalisen median alustalla.

Ekpa kiistii syytteet oikeudessa ja väitti, ettei ollut itse laatinut some-viestejään.

Käräjäoikeus kuitenkin huomautti Ekpan jakaneen kuvia itsestään tilillä, sekä viitanneen joissain viesteissään esimerkiksi Kalevalaan. Tämän perusteella ei ollut uskottavaa, etteikö Lahdessa pitkään asunut Ekpa olisi itse ollut viestien takana.

Nigerialaismies saapui alun perin Suomeen urheilijana vuonna 2007. Ekpa on toiminut myös kokoomuksen edustajana Lahden joukkoliikennelautakunnassa.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä on mahdollista valittaa hovioikeuteen.

