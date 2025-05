Sudan syytti maanantaina puolisotilaallisia Rapid Support Forces (RSF) -joukkoja yli 31 aseettoman siviilin teloittamisesta pääkaupunki Khartoumin länsipuolella.

“RSF-militia osoittaa jälleen kerran rikollisen ja terroristisen luonteensa käymällä proxy-sotaa alueellisen tukijansa puolesta Sudanin kansaa ja heidän kansallisvaltiotaan vastaan”, Sudanin ulkoministeriö totesi lausunnossaan.

“Tämä viimeisin terroristinen rikos, joka on järkyttänyt ihmiskunnan omaatuntoa, sisälsi yli 31 aseettoman siviilin kylmäverisen teloituksen sunnuntaina Omdurmanissa”, lausunnossa lisättiin.

Sudan Doctors Network raportoi sunnuntaina, että RSF-joukot tappoivat 31 ihmistä, mukaan lukien lapsia, Omdurmanin Al-Salha-naapurustossa. Aktivistit jakoivat sosiaalisessa mediassa videoita, joissa RSF-univormuihin pukeutuneet henkilöt ampuivat ihmisiä.

RSF kuitenkin kiisti vastuunsa sunnuntaina julkaistussa lausunnossa ja väitti, että videoilla näkyvät aseistetut henkilöt eivät kuulu heidän joukkoihinsa. Viikkojen ajan Omdurmanin eri osissa on ollut yhteenottoja Sudanin armeijan ja RSF-taistelijoiden välillä, kun ryhmä puolustaa viimeisiä tukikohtiaan Khartoumin osavaltiossa.

Erillisiä väkivaltaisia yhteenottoja puhkesi armeijan ja RSF:n välillä Al Fasherin kaupungissa, joka on Pohjois-Darfurin osavaltion pääkaupunki, kertoi armeijan lausunto. Samaan aikaan Al Fasherin vastarintakoordinaatiokomitea, ruohonjuuritason siviiliryhmä, kertoi, että “kaupungissa käydään tänään raskasta ja jatkuvaa taistelua, jossa käytetään sekä raskaita että kevyitä aseita.”

Komitea totesi lausunnossaan, että useat hyväntekeväisyyskeittiöt ja ruokailukeskukset ovat väliaikaisesti keskeyttäneet toimintansa, kunnes tilanne rauhoittuu, “johtuen kaupungissa tällä hetkellä vallitsevista vakavista olosuhteista.” Komitea lisäsi, että “tahallisen ja väkivaltaisen pommituksen kiihtyessä lämpimän aterian valmistaminen on muuttunut hengenvaaralliseksi riskiksi keittäjille ja vapaaehtoisille.”

Hyväntekeväisyyskeittiöt tarjoavat lämpimiä aterioita kymmenille tuhansille Al Fasherin asukkaille ja maan sisäisiksi pakolaisiksi joutuneille ihmisille, joista monet ovat kärsineet RSF:n asettaman saarron alla yli vuoden ajan.

Huhtikuun 15. päivästä 2023 lähtien RSF on taistellut Sudanin joukkoja vastaan maan hallinnasta, mikä on johtanut tuhansiin kuolemiin ja yhteen maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä. YK:n ja paikallisten viranomaisten mukaan yli 20 000 ihmistä on kuollut ja 15 miljoonaa joutunut siirtymään. Yhdysvaltalaisten tutkijoiden tutkimusten mukaan kuolonuhrien määrä saattaa kuitenkin olla noin 130 000.