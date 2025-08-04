MAAILMA
2 minuuttia lukemista
80 ihmistä on kuollut ja yli 2 100 on sairastunut koleraan Sudanin Darfurissa
YK-järjestö varoittaa, että yli 640 000 lasta on vaarassa joutua väkivallan, nälän ja koleraepidemian uhreiksi Pohjois-Darfurissa
80 ihmistä on kuollut ja yli 2 100 on sairastunut koleraan Sudanin Darfurissa
YK sanoo Sudanissa olleen vuoden sisällä 94 170 koleratapausta ja 2 370 -kuolemaa. / Reuters
4. elokuuta 2025

Sudanin Darfurin viidessä osavaltiossa on raportoitu yli 2 100 koleratapauksesta ja ainakin 80 kuolematapauksesta sitten 30. heinäkuuta, YK:n lastenjärjestö UNICEF kertoi sunnuntaina.

Unicefin lausunnon mukaan 20 ihmistä on menehtynyt tautiin ja 1 180 tapauksesta on raportoitu 21. kesäkuuta jälkeen Tawilassa, Pohjois-Darfurin osavaltiossa.

“Darfurin viidessä osavaltiossa koleratapausten kokonaismäärä on 30. heinäkuuta mennessä noussut lähes 2 140:een, ja ainakin 80 ihmistä on kuollut”, järjestö lisäsi.

YK:n järjestö varoitti, että yli 640 000 lasta on vaarassa joutua väkivallan, nälän ja koleran uhriksi Pohjois-Darfurissa.

“Vaikka kolera on ehkäistävissä ja helposti hoidettavissa, se leviää nopeasti Tawilassa ja muualla Darfurissa, uhaten erityisesti nuorimpien ja haavoittuvimpien lasten henkeä”, sanoi Sheldon Yett, Unicefin edustaja Sudanissa.

Suositeltu

Vaikka kentällä tehdään jatkuvasti töitä taudin leviämisen estämiseksi, “jatkuva väkivalta lisää tarpeita nopeammin kuin pystymme niihin vastaamaan”, Yett totesi.

Hän vetosi “turvallisen ja esteettömän pääsyn puolesta, jotta voimme kiireellisesti vaikuttaa tilanteeseen ja tavoittaa nämä apua tarvitsevat lapset.”

“He eivät voi odottaa päivääkään pidempään.”

YK:n tilastojen mukaan elokuusta 2024 lähtien 17:ssa Sudanin 18:sta osavaltiosta on raportoitu yli 94 170 koleratapauksesta ja yli 2 370 kuolemantapauksesta.

Sudan on kärsinyt armeijan ja puolisotilaallisten Rapid Support Forces (RSF) -joukkojen välisistä taisteluista huhtikuusta 2023 lähtien. Taistelut ovat YK:n ja paikallisten viranomaisten mukaan vaatineet yli 20 000 ihmisen hengen ja ajaneet 14 miljoonaa ihmistä pakolaisiksi. Yhdysvaltalaisten yliopistojen tutkimusten mukaan kuolonuhrien määrä voi kuitenkin olla noin 130 000.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us