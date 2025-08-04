Sudanin Darfurin viidessä osavaltiossa on raportoitu yli 2 100 koleratapauksesta ja ainakin 80 kuolematapauksesta sitten 30. heinäkuuta, YK:n lastenjärjestö UNICEF kertoi sunnuntaina.
Unicefin lausunnon mukaan 20 ihmistä on menehtynyt tautiin ja 1 180 tapauksesta on raportoitu 21. kesäkuuta jälkeen Tawilassa, Pohjois-Darfurin osavaltiossa.
“Darfurin viidessä osavaltiossa koleratapausten kokonaismäärä on 30. heinäkuuta mennessä noussut lähes 2 140:een, ja ainakin 80 ihmistä on kuollut”, järjestö lisäsi.
YK:n järjestö varoitti, että yli 640 000 lasta on vaarassa joutua väkivallan, nälän ja koleran uhriksi Pohjois-Darfurissa.
“Vaikka kolera on ehkäistävissä ja helposti hoidettavissa, se leviää nopeasti Tawilassa ja muualla Darfurissa, uhaten erityisesti nuorimpien ja haavoittuvimpien lasten henkeä”, sanoi Sheldon Yett, Unicefin edustaja Sudanissa.
Vaikka kentällä tehdään jatkuvasti töitä taudin leviämisen estämiseksi, “jatkuva väkivalta lisää tarpeita nopeammin kuin pystymme niihin vastaamaan”, Yett totesi.
Hän vetosi “turvallisen ja esteettömän pääsyn puolesta, jotta voimme kiireellisesti vaikuttaa tilanteeseen ja tavoittaa nämä apua tarvitsevat lapset.”
“He eivät voi odottaa päivääkään pidempään.”
YK:n tilastojen mukaan elokuusta 2024 lähtien 17:ssa Sudanin 18:sta osavaltiosta on raportoitu yli 94 170 koleratapauksesta ja yli 2 370 kuolemantapauksesta.
Sudan on kärsinyt armeijan ja puolisotilaallisten Rapid Support Forces (RSF) -joukkojen välisistä taisteluista huhtikuusta 2023 lähtien. Taistelut ovat YK:n ja paikallisten viranomaisten mukaan vaatineet yli 20 000 ihmisen hengen ja ajaneet 14 miljoonaa ihmistä pakolaisiksi. Yhdysvaltalaisten yliopistojen tutkimusten mukaan kuolonuhrien määrä voi kuitenkin olla noin 130 000.