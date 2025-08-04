Vaikka kentällä tehdään jatkuvasti töitä taudin leviämisen estämiseksi, “jatkuva väkivalta lisää tarpeita nopeammin kuin pystymme niihin vastaamaan”, Yett totesi.

Hän vetosi “turvallisen ja esteettömän pääsyn puolesta, jotta voimme kiireellisesti vaikuttaa tilanteeseen ja tavoittaa nämä apua tarvitsevat lapset.”

“He eivät voi odottaa päivääkään pidempään.”

YK:n tilastojen mukaan elokuusta 2024 lähtien 17:ssa Sudanin 18:sta osavaltiosta on raportoitu yli 94 170 koleratapauksesta ja yli 2 370 kuolemantapauksesta.

Sudan on kärsinyt armeijan ja puolisotilaallisten Rapid Support Forces (RSF) -joukkojen välisistä taisteluista huhtikuusta 2023 lähtien. Taistelut ovat YK:n ja paikallisten viranomaisten mukaan vaatineet yli 20 000 ihmisen hengen ja ajaneet 14 miljoonaa ihmistä pakolaisiksi. Yhdysvaltalaisten yliopistojen tutkimusten mukaan kuolonuhrien määrä voi kuitenkin olla noin 130 000.