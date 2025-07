Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa lähestyy käännekohta, kun Naton pääsihteeri valmistautuu tapaamaan presidentti Donald Trumpin Washingtonissa, kertoi Yhdysvaltain senaattori Lindsey Graham sunnuntaina.

Graham totesi CBS News -kanavan haastattelussa odottavansa, että aseita toimitetaan Ukrainaan ennätyksellisellä tasolla tulevina päivinä.

”Kuukausien ajan presidentti Trump on yrittänyt houkutella (Venäjän presidentti Vladimir) Putinia neuvottelupöytään... Hän on jättänyt oven auki Venäjälle. Tämä ovi on kuitenkin sulkeutumassa”, Graham sanoi.

Senaattori kertoi osallistuvansa muiden lainsäätäjien kanssa illalliselle Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa maanantai-iltana.

Etelä-Carolinan republikaani kehotti seuraamaan huomisen ilmoitusta: ”Pysykää kuulolla huomisen ilmoituksen suhteen.”

”Ajatus siitä, että Yhdysvallat myisi aseita auttaakseen Ukrainaa, on hyvin ajankohtainen”, hän sanoi.

Graham kertoi, että hän ja senaattori Dick Durbin ovat saaneet 85 senaattorin tuen kongressin sanktioille, jotka antaisivat Trumpille ”massiivisen työkalun... hyökätä Putinin taloutta ja kaikkia niitä maita vastaan, jotka tukevat Putinin sotakoneistoa.”

Kommentit tulivat samalla, kun Trump on näyttänyt koventavan kantaansa Moskovaa kohtaan sen jälkeen, kun hän aluksi pyrki diplomaattiseen ratkaisuun.

Trump kertoi toimittajille tiistaina kabinetin kokouksessa, ettei hän ole tyytyväinen Putiniin ja harkitsee lisäsanktioita Venäjää vastaan.

”Putin ei kohtele ihmisiä oikein. Hän tappaa liian monia ihmisiä, joten lähetämme puolustusaseita Ukrainaan. Olen hyväksynyt sen”, Trump sanoi.

Hän vahvisti maanantaina, että Yhdysvallat lähettää lisää aseita Ukrainaan, ja kertoi toimittajille: ”Lähetämme lisää aseita. Meidän on pakko. Heidän on pystyttävä puolustautumaan.”