YK on varoittanut, että yli 700 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Gazassa maaliskuun tulitauon päättymisen jälkeen, Israelin jatkuvan kansanmurhan ja toistuvien laittomien evakuointimääräysten vuoksi.

“Eilen Israelin viranomaiset antoivat jälleen uuden siirtymismääräyksen osille Khan Younisia, toista kertaa kahden päivän sisällä. Kollegamme arvioivat, että yli 50 000 ihmistä on alueella, joka on määrätty evakuoitavaksi”, kertoi YK:n tiedottaja Stephane Dujarric toimittajille New Yorkissa maanantaina.

“Yli 700 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Gazassa, monet heistä useammin kuin kerran, eikä heillä ole turvallista paikkaa, minne mennä”, hän lisäsi.

Dujarric raportoi myös, että jotkut palestiinalaiset menettivät henkensä viikonlopun aikana yrittäessään kerätä ruokaa.

Sairaalat ovat yhä täynnä loukkaantuneita, jotka etsivät apua, hän lisäsi.

“Tuomitsemme jälleen selkeästi kaikkien siviilien tappamisen”, hän sanoi ja viittasi Maailman ruokaohjelman raporttiin, jonka mukaan yksi kolmesta ihmisestä Gazassa on ollut päiviä syömättä, mikä asettaa yhä useampia näläkuoleman uhan alle.

YK toisti vetoomuksensa Israelille avata kaikki Gazan rajanylityspaikat avun päästämiseksi alueelle.

“Jo neljättä kuukautta peräkkäin Israelin viranomaiset eivät ole sallineet polttoaineen pääsyä Gazaan”, Dujarric sanoi.

“Polttoaine on elintärkeää Gazassa, ja Israelin viranomaisten on sallittava sen pääsy viipymättä”, hän lisäsi.

Hän varoitti myös, että alue voi pian kohdata täydellisen internetkatkon polttoainepulan vuoksi.

YK:n mukaan vain kolme kahdeksasta suunnitellusta humanitaarisesta koordinointitehtävästä hyväksyttiin Israelin viranomaisten toimesta sunnuntaina, mikä rajoittaa avustustoimia merkittävästi.

Israelin kansanmurha Gazassa

Israel on toteuttanut kansanmurhaa Gazassa lokakuusta 2023 lähtien.

Palestiinalaiset ovat raportoineet yli 57 500 palestiinalaisen kuolemasta, joista suurin osa on naisia ja lapsia.

Palestiinan virallisen WAFA-uutistoimiston mukaan noin 11 000 palestiinalaisen pelätään olevan hautautuneena tuhoutuneiden kotien raunioiden alle.

Asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että todellinen kuolonuhrien määrä on merkittävästi suurempi kuin Gazan viranomaisten raportoima, ja se voi olla noin 200 000.

Washington myöntää 3,8 miljardia dollaria vuosittaista sotilaallista rahoitusta pitkäaikaiselle liittolaiselleen Israelille.

Lokakuusta 2023 lähtien Yhdysvallat on käyttänyt yli 22 miljardia dollaria tukeakseen Israelin kansanmurhaa Gazassa ja sotia naapurimaissa.

Vaikka Yhdysvaltain korkeat virkamiehet ovat kritisoineet Israelia Gazan korkeasta siviiliuhrien määrästä, Washington ei ole toistaiseksi suostunut asettamaan ehtoja aseiden viennille.