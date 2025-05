Palestiinalainen vastarintaryhmä Hamas ripusti suuren banderollin paikalle, joka on varattu israelilaisten vankien luovutukseen osana vankienvaihtosopimuksen viidettä vaihetta. Näin Hamas vastaa Israelin uhkauksiin eliminoida ryhmä Gazasta.

Qassam-prikaatit ripustivat Deir al-Balahin kaupunkiin Keski-Gazaan suuren banderollin, jossa luki: "Me olemme tulva... me olemme seuraava päivä" arabiaksi, hepreaksi ja englanniksi. Banderollissa oli myös kuva Palestiinan lipusta ja puristetusta nyrkistä.

Qassam-prikaatit valitsivat ilmaisun "me olemme seuraava päivä" aikana, jolloin Israelin media raportoi maan mahdollisesti hyväksyneen joidenkin tai kaikkien Hamasin johtajien poistumisen Gazasta toiseen maahan.

Israelin kansanmurhasotaa Gazassa yli 15 kuukauden ajan vastustanut Hamas tulee kuitenkin todennäköisesti hylkäämään tämän ehdotuksen täysin.

Hamasin viesti seuraa myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lausuntoja ehdotuksesta siirtää palestiinalaiset Gazasta Egyptiin, Jordaniaan ja muihin osiin maailmaa sekä ottaa Gaza haltuunsa.

Satoja Qassam-prikaatien jäseniä osallistui luovutustilaisuuteen Deir al-Balahin kaupungissa sijaitsevalla paikalla.

Viimeisin vaihto

Osana viidettä erää Israelin ja Hamasin välistä vankienvaihtosopimusta ryhmä luovutti kolme israelilaista vankia Punaiselle Ristille lauantaina.

Samana päivänä 183 palestiinalaista vankia, mukaan lukien 18 elinkautista ja 54 pitkää tuomiota istuvaa vapautetaan tulitaukosopimuksen mukaisesti.

Tulitaukosopimus astui voimaan Gazassa 19. tammikuuta, pysäyttäen Israelin kansanmurhasodan, joka on raporttien mukaan tappanut yli 47 583 palestiinalaista. Viranomaisten tarkistaman luvun mukaan uhrimäärä on lähes 62 000, kun mukaan on laskettu tuhannet kadonneet, joiden oletetaan kuolleen. Alue on sodan jäljiltä raunioina.

Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi marraskuussa pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia syytetään myös kansanmurhasta Kansainvälisessä tuomioistuimessa Gazan sodan vuoksi.